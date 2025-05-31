لماذا لا تُعرض أي معاطف للأميرة ديانا في مزاد علني؟

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 31 مايو 2025 12:06 مساءً - دائماً ما كانت وتظل الأميرة ديانا رمزاً للأناقة والإنسانية والعطاء، في حياتها وبعد مماتها، حيث تُعرض لها من الحين للآخر مقتنياتها سواء للبيع في المزادات العلنية أو عرضها بمعارض ملكية، أما عن حياتها فتظل أسرارها تبوح بها دائرة المقربين منها حتى وقتنا هذا.

وطالما اشتهرت مقتنيات الأميرة ديانا بتحقيق أسعار خيالية في المزادات، إلا أنه بات من الملاحظ أن هذه المقتنيات لا تشمل معاطفها، بل تحتوي على فساتين، قلادات، وحتى خطابات بخط يدها. فلماذا لا تُعرض أيٍ من معاطفها للبيع أو حتى في المعارض؟

أين ذهبت معاطف الأميرة ديانا؟

عن هذا الأمر تحدث مارتن نولان، المؤسس المشارك والمدير التنفيذي لدار مزادات جوليان، حيث شارك حقيقةً غير معروفة عن كيفية إدارة ديانا لخزانة ملابسها، مؤكداً أنه لم ير معطفاً للأميرة ديانا يُعرض في مزاد، فبينما كانت تطلب من كبير خدمها أو موظفيها أو أصدقائها القيادة في أنحاء لندن، في يناير وفبراير، في البرد القارس، كانت تجد مشردين، فتتبرع بمعاطفها. هكذا كانت.

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خطاب نادر يحكي قصة حياة الأميرة ديانا وحياتها داخل القصر

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من بين القطع المعروضة حالياً للبيع في المزاد العلني بدار مزادات جوليان، خطاب بخط يد الأميرة ديانا لأحد موظفي القصر يُدعى مارك سيمبسون، والذي كان عمره قريباً لها، كتبته يوم 31 يوليو عام 1981، أي بعد يومين فقط من زفافها على الملك تشارلز.

هذا الخطاب تروي فيه الأميرة ديانا كيف كانت تشعر بالوحدة في قصر باكنغهام الذي شهد مرحلة انتقالها من كونها شخصاً عادياً إلى أن تكون من بين أفراد العائلة المالكة، فقد كان عليها أن تتعلم من الملكة الأم والملكة الانحناء وما إلى ذلك. وعلى الرغم من أن أيامها الأولى في القصر لم تكن ممتعة، إلا أن سيمبسون شجعها واستمتعا بوقتهما.

وقد كتبت الأميرة الراحلة في خطابها التالي: "عزيزي مارك، أردتُ فقط أن أشكرك على كل لطفك وصبرك معي منذ انتقالي إلى قصر باكنغهام. لقد سهّلت رفقتك إقامتي كثيراً، فقد كنتُ أشعر بالوحدة الشديدة، وضحكنا كثيراً لدرجة أنني لا أستطيع شكرك بما فيه الكفاية. هل استمتعتَ بيوم الأربعاء، وأن فستاني أعجبك؟ سأسافر إلى بريطانيا غداً، مع كل هؤلاء الرجال. شكراً جزيلاً لكونك أنت- مع حبي الكبير، ديانا".

ومن الجدير بالذكر أن دار جوليان للمزادات يقدم مجموعة استثنائية بعنوان "أسلوب الأميرة ديانا ومجموعة ملكية"، تضم أكثر من 300 قطعة تاريخية في أحد أكبر المزادات للأشياء التي كانت مملوكة ذات يوم لأميرة ويلز الراحلة، سينطلق في 26 يونيو في بيفرلي هيلز.

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