هل تعمدت فيكتوريا بيكهام إفساد حفل زفاف ابنها بروكلين وزوجته نيكولا بيلتز؟

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 31 مايو 2025 12:06 مساءً - بعد زواج بروكلين بيكهام -ابن لاعب كرة القدم السابق ديفيد بيكهام وفيكتوريا بيكهام- عام 2022، بدأت التساؤلات تشغل بال رواد السوشيال ميديا عن شكل العلاقة بين فيكتوريا وزوجة ابنها؛ نيكولا بيلتز، ومن حينها ترددت الكثير من الأقاويل عن وجود خلافات بينهما، وبدأت ملامح التوتر بالظهور تدريجياً، كان آخرها في حفل يوم ميلاد ديفيد بيكهام الذي حضره جميع أفراد أسرته ما عدا بروكلين وزوجته بيلتز. وفي الساعات القليلة الماضية بدأت التقارير الصحفية تكشف عن خلاف نجمة Spice Girls السابقة وكَنَّتِها من يوم الزفاف؛ فماذا حدث؟

هل تسببت فيكتوريا بيكهام في بكاء نيكولا بيلتز في يوم الزفاف؟

View this post on Instagram A post shared by People Magazine (@people)

زعم مصدر مقرب من عائلة نيكولا بيلتز لموقع People، أن التوتر بين فيكتوريا بيكهام ونيكولا بلغ ذروته في يوم الزفاف، بعد أن استحوذت فيكتوريا على الاهتمام وسرقت الأضواء من العروس حينما أدت رقصة مع ابنها بروكلين بدلاً من نيكولا على أنغام أغنية كان يؤديها مارك أنتوني الذي حضر الحفل، على الرغم من أن الزوجين كانا يخططان للرقص على أنغام الأغنية معاً.

قال المصدر: "عرض مارك أنتوني، صديق عائلة بيكهام، أن يغني كهدية في حفل الزفاف. قبل بدء الأغنية، طلب مارك أنتوني من بروكلين الصعود إلى المسرح، ثم أعلن: أجمل امرأة في القاعة الليلة، تعالي، فيكتوريا بيكهام!". وزعم المصدر أن هذا الأمر جعل نيكولا تشعر وأن فيكتوريا أفسدت حفل زفافها، وأنها فعلت ذلك عمداً، مع أنها كانت تعلم أنه حفل رومانسي مُخطط له مسبقاً لبروكلين ونيكولا.

للمزيد من الأخبار: 500 ألف دولار ثمن هدية دايفيد بيكهام لابنه بروكلين

وجهة نظر أخرى

من جهةٍ أخرى، أكد مصدر آخر أن حفل الزفاف كان يسير على نحوٍ مختلف، وأكد أن نيكولا رقصت مع زوجها بروكلين رقصتهما الرسمية الأولى، كما رقصت أيضاً مع والدها، وذكر أن أداء مارك أنتوني جاء في وقتٍ متأخرٍ من المساء، وأشعل حماس الحضور، حينها رقص بروكلين وفيكتوريا، ورقص ديفيد بيكهام مع ابنته هاربر، واستمتع الجميع بوقتهم.

فستان الزفاف يثير التوتر بين فيكتوريا بيكهام ونيكولا بيلتز

كانت نيكولا بيلتز قد تحدثت من قبل عن موضوع عدم اختيارها لفستان من تصميم حماتها في حفل زفافها الذي من المرجح أن يكون سبب الخلاف الأول بينهما. وقالت نيكولا في حديثٍ لها مع مجلة Variety إنها تعتقد أن السبب الحقيقي لانتشار الشائعات لخلافها مع فيكتوريا، هو عدم ارتدائها أحد تصاميم فيكتوريا في زفافها. وفي هذا السياق أوضحت نيكولا أنها أرادت ذلك، وذهبت بالفعل إلى المشغل الخاص بوالدة زوجها، لكنها أدركت أن المشغل لا يمكنه القيام بذلك؛ لذا كان عليها اختيار فستان من مصممٍ آخر.

وأما عن تأثير الشائعات على حياتها مع زوجها؛ فقالت هو يعرف أن الصحافة دائماً ستكتب ونحن سنمضي بحياتنا بشكل طبيعي.

وكانت نيكولا بيلتز قد اختارت أن تتألق بفستان كلاسيكي بسيط من مجموعة الأزياء الراقية من دار Valentino في حفل زفافها الذي أُقيم في أمريكا وتحديداً في منزل والديها.

قد ترغبين في معرفة: خلافات بين فيكتوريا بيكهام وزوجة ابنها نيكولا بيلتز.. هل كان السبب فستان الزفاف؟!

بروكلين يختار زوجته دائماً

View this post on Instagram A post shared by @brooklynpeltzbeckham

وفي سياقٍ متصل، وكأنه يدعم زوجته علناً في ظل تداول أنباء التوترات بينها وبين والدته، شارك بروكلين بيكهام مقطع فيديو يجمعه بزوجته، وهما يركبان دراجة نارية حمراء معاً، على أنغام أغنية للمغنية لانا ديل راي، وعلق قائلاً: "عالمي كله، سأحبك إلى الأبد، سأختارك دائماً يا حبيبتي، أنتِ أروع شخص أعرفه، أنا وأنتِ إلى الأبد يا حبيبتي️".

وبعد ساعات، يأتي كروز بيكهام -شقيق بروكلين الأصغر، البالغ من العمر 20 عاماً- وينشر صورة تجمعه مع بروكلين وعائلة بيكهام على حسابه على إنستغرام. وظهر في الصورة أيضاً والداه ديفيد وفيكتوريا، بالإضافة إلى شقيقيه روميو وهاربر. وكتب كروز على الصورة: "أحب عائلتي، أحبكما يا أمي وأبي أكثر من أي شيء آخر، لقد منحتمانا الحياة واهتممتما بنا مهما كلف الأمر. لا أستطيع وصف مدى سعادتنا بوجودكما في حياتنا".

إليكِ هذا الخبر: لن تصدقوا أين سيقضي ابن دايفيد بيكهام شهر العسل

لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365»

وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365»

ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن»