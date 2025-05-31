خطوبة إبن خالد النبوي

ميرنا وليد - بيروت - احتفل الممثل المصري خالد النبوي بخطوبة ابنه كريم وهو توأم الممثل المصري نور النبوي، وأقيم حفل الخطوبة بأجواء عائلية بحضور بعض الأصدقاء المقربين فقط.

وانتشر على مواقع التواصل الإجتماعي فيديو من الخطوبة يظهر فيه رقصة كريم وخطيبته على وقع أغنية الفنان المصري تامر حسني "بنت الإيه".

يذكر أن أحدث أعمال خالد النبوي مسلسل "سراب"، بطولته مع الممثلين يسرا اللوزي، جيهان الشماشرجي، هاني عادل، دياموند بو عبود، أحمد وفيق، إنجي المقدم، محمد كيلاني، أحمد مجدي وهو إخراج أحمد خالد، وتأليف هشام هلال.

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