بعد مشاركته في ملتقى الإعلام.. أحمد السقا يتابع اللمسات الأخيرة لفيلمه الجديد "أحمد وأحمد"

ميرنا وليد - بيروت - عاد الممثل المصري أحمد السقا من دبي بعد مشاركته في ملتقى الإعلام العربي، لمتابعة مونتاج فيلمه الجديد "أحمد وأحمد"، الذي يجمعه لأول مرة بالممثل أحمد فهمي، الفيلم ينتمي لنوعية الأكشن الكوميدي، و يجسد السقا شخصية خال فهمي، الذي يعمل مهندس ديكور، فيما تدور الأحداث حول مواقف طريفة و خطر المافيا، حيث يُختطف فهمي بسبب نشاطات خاله الإجرامية.



الفيلم من تأليف أحمد درويش ومحمد عبد الله، وإخراج أحمد نادر جلال، ويُعرض في تموز المقبل بعد أن كان مقررًا طرحه في تموز.