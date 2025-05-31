توني هادلي يصبح جدًا لأول مرة بعمر 64 عامًا

ميرنا وليد - بيروت - أعلن نجم فرقة "سباندو باليه" توني هادلي عن سعادته الغامرة عبر إنستغرام بعد أن أصبح جدًا لأول مرة، حيث أنجبت ابنته توني طفلًا أطلقت عليه اسم "فريدي-فلويد هادلي هنتلي" في 19 مايو.



نشر هادلي صورة للرضيع وكتب: "نحن سعداء جدًا بقدوم فريدي! إنه رائع!".

وفي فيديو مؤثر، ظهر هادلي يحتضن حفيده، فيما عبّرت والدته عن فرحتها قائلة إن الطفل "أغلى هدية" و"مركز عالمنا".

يأتي الحدث العائلي بينما يستعد هادلي لجولته الأوروبية القادمة، بعد مغادرته فرقة سباندو باليه في 2017، والتي قال إنها "جعلت حياته مستحيلة".