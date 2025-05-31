ميرنا وليد - بيروت - أعلن نجم فرقة "سباندو باليه" توني هادلي عن سعادته الغامرة عبر إنستغرام بعد أن أصبح جدًا لأول مرة، حيث أنجبت ابنته توني طفلًا أطلقت عليه اسم "فريدي-فلويد هادلي هنتلي" في 19 مايو.
نشر هادلي صورة للرضيع وكتب: "نحن سعداء جدًا بقدوم فريدي! إنه رائع!".
وفي فيديو مؤثر، ظهر هادلي يحتضن حفيده، فيما عبّرت والدته عن فرحتها قائلة إن الطفل "أغلى هدية" و"مركز عالمنا".
يأتي الحدث العائلي بينما يستعد هادلي لجولته الأوروبية القادمة، بعد مغادرته فرقة سباندو باليه في 2017، والتي قال إنها "جعلت حياته مستحيلة".
كانت هذه تفاصيل خبر توني هادلي يصبح جدًا لأول مرة بعمر 64 عامًا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة الفنية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.