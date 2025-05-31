سارية السواس: "أبو وديع صوت سوريا الأول"

ميرنا وليد - بيروت - تمتلك الفنانة سارية السواس رصيدا كبيرا من الأعمال الفنية نذكر منها: "بس اسمع مني، أنا الأصلية، الو ما اسمع صوتك، احبك موت، منو منو، قلب قلبي، مظلومة، غيرانة عليك"، وغيرها من الأغاني التي لاقت نجاحا لافتا بين الجمهور وكانت رفيقة الكثيرين في السهرات والحفلات.
موقع "الفن" التقى بالفنانة سارية السواس، وقد أجرينا معها مقابلة تحدثنا فيها عن عدد من المواضيع الفنية، أبرزها من صوت سوريا الأول؟، واعمالها المقبلة، والأغاني التي لفتتها مؤخرا.
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