نجل حلمي بكر يقاضي أرملة والده.. خلافات عائلية تصل إلى المحاكم

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: في تصاعد جديد للنزاع العائلي حول تركة الموسيقار الراحل حلمي بكر، تقدم نجل الراحل بدعوى قضائية ضد أرملته، بسبب الخلاف المحتدم بينهما على تقسيم الميراث، بعدما فشلت محاولات التسوية الودية.

وأفاد محامي نجل الموسيقار الراحل في الدعوى، أن موكله هو أحد الورثة الشرعيين للموسيقار حلمي بكر، الذي تزوج من أرملته بموجب عقد زواج شرعي بتاريخ 16 يونيو 2023، وأنجب منها طفلة تدعى ريهام، قبل أن يتوفى في الأول من مارس 2024.

وأشار إلى أن الإرث الشرعي للراحل ينحصر في زوجته التي تستحق “ثُمن” التركة فرضًا، وفي ابنه (موكله) وفي الابنة القاصر ريهام المشمولة بوصاية والدتها، ويستحقان ما تبقى من التركة تعصيبًا “للذكر مثل حظ الأنثيين”.

وأوضح المحامي أن موكله كان يقيم خارج مصر بحكم عمله، بينما كانت أرملة الراحل تقيم معه في شقته المملوكة له، وقد علم بوجود خزينة تحتوي على الأموال والأوراق الخاصة بوالده، بالإضافة إلى عقارات مسجلة باسمه، لكنه لا يملك تفاصيل دقيقة عنها.

وأكدت الدعوى أن نجل حلمي بكر حاول التواصل مع أرملته لتقسيم الميراث وديًا، لكن جميع المحاولات باءت بالفشل، ما دفعه للجوء إلى القضاء للمطالبة بحقه الشرعي الكامل في التركة.