حلا الترك تنتقم بصمت.. وتقصي والديها لحظة تخرجها

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو مؤثرًا من حفل تخرج النجمة البحرينية حلا الترك بعد إنهائها دراستها في مجال تصميم الأزياء، حمل عنوانًا لافتًا: “حلا الترك تنتقم من والديها في يوم التخرج”، في إشارة إلى تصريحها العاطفي الذي تجاهلت فيه ذكر والديها المطلقين، المنتج محمد الترك والفنانة منى السابر.

وألقت حلا كلمة خلال الحفل على منبر التخرج تحدّثت فيها بصدق عن المرحلة الصعبة التي مرت بها، وقالت:

“شعرت بالضياع لكن خطوة بخطوة بدأت أضبط نفسي ووجدت الذين جعلوني أشعر وكأنني في بيتي… وبصراحة أنا لن أقف هنا بدون دعم شخص مهم جداً، عمتي هي الشخص الذي أعطاني القوة والدعم، وقفت بجانبي خطوة بخطوة.”

ورغم تجاهلها ذكر والديها، إلا أن والدها محمد الترك حرص على الحضور والمشاركة في هذا اليوم المهم، حيث ظهر في عدة مقاطع فيديو عبر حساباته على مواقع التواصل وهو يحتفل بتخرجها، متغزلاً بها كطفلته الصغيرة، وواصفًا إياها بـ”أميرته وابنته الحبوبة”.

من جهتها، شاركت حلا جمهورها بصور “سيلفي” ومقاطع فيديو من الحفل، ظهرت فيها بقبعة التخرج وهي ترميها في الهواء احتفالًا مع زملائها بدفعة عام 2025، في لحظات مفعمة بالفرح والفخر.