روبي تحطّم الرقم القياسي في الحفلات.. الأكثر طلبًا بين النجوم العرب

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: حققت النجمة روبي إنجازًا جديدًا في مسيرتها الفنية، بعد أن استطاعت تحطيم الرقم القياسي لعدد الحفلات الغنائية لمطرب في عام واحد، حيث تعاقدت على إحياء سلسلة من الحفلات الضخمة في عدد من الدول العربية إلى جانب مصر، لتصبح بذلك النجمة الأكثر طلبًا لإحياء الحفلات خلال عام 2025 بين فناني الوطن العربي.

وانطلقت سلسلة حفلات روبي بحفل جماهيري ناجح في العاصمة الأردنية عمّان، وهو أول ظهور غنائي لها في الأردن، حيث نفدت تذاكر الحفل بالكامل بعد أيام قليلة من طرحها.

وبعد الحفل، تستعد روبي للتوجه إلى العين السخنة لإحياء حفل غنائي جديد في إحدى القرى السياحية، وسط تحضيرات ضخمة وإقبال جماهيري كبير.

وتُواصل روبي نشاطها الغنائي بالمشاركة في مهرجان “موازين” في المغرب، حيث ستحيي حفل افتتاح الدورة العشرين من المهرجان في 20 حزيران (يونيو) المقبل على منصة النهضة، في خطوة تُكرّس حضورها الإقليمي القوي.

هذا النشاط المكثّف يأتي بعد النجاح اللافت الذي حققته روبي في الموسم الرمضاني الماضي من خلال مسلسل “إخواتي”، الذي جمعها بكل من نيللي كريم، كندة علوش، جيهان الشماشرجي ونخبة من النجوم. وتستعد روبي خلال الفترة المقبلة لتقديم مفاجآت غنائية جديدة لجمهورها، تؤكّد من خلالها على استمرار تألقها الفني وتجدّدها الدائم.