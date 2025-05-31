مفاجأة ألبوم أصالة.. ديو مرتقب مع تامر عاشور

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: نشر الفنان تامر عاشور عبر حسابه الرسمي في “إنستغرام” مقطع فيديو ترويجي كشف فيه عن إحدى مفاجآت ألبوم النجمة السورية أصالة نصري الجديد، “ضريبة البعد”، وهو ديو غنائي يجمعه بها بعنوان “كلام فارغ”.

ويظهر في الفيديو برومو الأغنية التي ستُطرح قريبًا على منصات الموسيقى وموقع يوتيوب، وعلّق عاشور على المقطع قائلاً: “كلام فارغ، قريباً مع صولا.. كلمات منة القيعي وتوزيع موسيقي فهد الشليبي”.

ويترقّب الجمهور إصدار ألبوم “ضريبة البعد”، الذي تتعاون فيه أصالة مع شركة “روتانا” وتقدم من خلاله مجموعة أغنيات متنوّعة من أبرزها: “كلام فارغ”، “ضريبة البعد”، “اكتفاء بالنفس”، “ما وحشتكش”، “العنب الساقع”، “حوسة إيه دي”، “أحبك أكرهك”، “أنا هنساك”، “حبة حبة”، و”مش وحشة”.

ويجمع الألبوم نخبة من صناع الأغنية في العالم العربي، منهم: منة القيعي، محمود عليم، كلازا، مصطفى حدوتة، أحمد المالكي، مصطفى العسال، محمد عبد المجيد، كما يتضمن إحدى أغنيات الشاعر الراحل ناصر الجيل، لتقدّم أصالة مزيجًا فنيًا جديدًا يليق بمكانتها على الساحة الفنية.