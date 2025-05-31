نوال الزغبي تُحلّق بـ”يا مشاعر”.. نجاح استثنائي وترند عربي وعالمي

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: تثبت النجمة الذهبية نوال الزغبي مرة جديدة قدرتها على خطف الأضواء، بعدما تخطّت أغنيتها الجديدة “يا مشاعر” حاجز 1.6 مليون مشاهدة خلال ثلاثة أيام فقط من طرحها عبر قناتها الرسمية على “يوتيوب”، متربّعة على الترند في لبنان، السعودية، الكويت، المغرب، تونس، الجزائر، الإمارات وغيرها من الدول العربية.

وامتد تأثير الأغنية إلى خارج العالم العربي، حيث ظهرت في قوائم الترند في عدد من الدول الأجنبية مثل ألمانيا، كندا، السويد، فرنسا وغيرها، ما يعكس الحضور الواسع للأغنية وانتشارها بين الجمهور العربي في بلاد الاغتراب. كما سجّلت الأغنية حضورًا ضمن قوائم الأغاني العربية الأكثر استماعًا في الشرق الأوسط على مختلف المنصات الرقمية.

وقد افتتحت نوال بهذه الأغنية ألبومها الجديد الذي يحمل الاسم نفسه، “يا مشاعر”، في انطلاقة عاطفية ناضجة، تعكس مرحلة فنية متقدّمة في مسيرتها الغنائية الطويلة.

العمل من كلمات الشاعر أحمد عصام، وتوزيع وميكس وماسترينغ عمر صبّاغ، الذي يواصل ترك بصمته الحديثة على الأغنية العربية من خلال رؤية إنتاجية متطوّرة تحاكي الذوق العالمي وتحافظ في الوقت ذاته على الهوية العربية.

في مطلع الأغنية، تغني نوال: “كل ما بتعلّق بِ شغله الدنيي بتاخدا مني… ما بدي حبك اسمحلي خوفي قلبي يوجعني…”، في كلمات مؤثرة تعبّر عن خيبة عاطفية عميقة، تكمّلها بأداء صوتي مشحون بالإحساس.

الكليب المصاحب للأغنية، من إخراج رامي نبها، نقل مشهدية مؤثرة للألم والخذلان، وأضاف للأغنية بُعدًا بصريًا أنيقًا، متقنًا في تفاصيله.

وكانت نوال قد صرّحت سابقًا أن هذا الألبوم يُمثّل محطة جديدة ومختلفة في تجربتها الفنية، مشيرة إلى أن “يا مشاعر” ليست مجرد عنوان لأغنية، بل عمل يحمل حالة وجدانية كاملة تُشبهها في هذه المرحلة، وتخاطب فيها مشاعر الناس بعمق.

بنجاح “يا مشاعر”، تؤكّد نوال الزغبي أنها تواصل الحفاظ على مكانتها كإحدى أبرز نجمات الأغنية اللبنانية، وأنها لا تزال تمتلك القدرة على تقديم أعمال راقية تمسّ الإحساس وتترك صدى حقيقيًا في وجدان الجمهور.