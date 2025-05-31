جاستن بيبر في دائرة الجدل مجددًا.. لقطة مع ابنه تُثير الغضب!

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: تعرّض النجم العالمي جاستن بيبر لهجوم واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعد نشره مجموعة صور عبر حسابه الرسمي في “إنستغرام” يوم الخميس، وثّق من خلالها لحظات من رحلة جبلية قضاها برفقة أصدقائه وابنه الرضيع جاك بلوز.

وفي إحدى الصور، ظهر بيبر (31 عاماً) وهو يحتضن ابنه بحنان على شرفة خشبية وسط أجواء طبيعية هادئة. إلا أن لقطة أخرى، صُوّرت في الموقع نفسه، أظهرت النجم الكندي وهو يدخّن سيجارة ملفوفة إلى جانب أحد أصدقائه، ما أثار موجة استياء بين المتابعين.

ورغم غياب الطفل عن الإطار في تلك الصورة، إلا أن وجوده في المكان أثار قلق الجمهور، إذ عبّر عدد من المستخدمين عن مخاوفهم من احتمال تدخين بيبر بالقرب من طفله، معتبرين أن هذا التصرف غير مسؤول ويعرض الطفل لمخاطر صحية.

الجدل حول الصور يأتي بعد أيام من ظهور علني لافت لبيبر برفقة زوجته هايلي بيبر، احتفالًا بصفقة علامتها التجميلية “Rhode” التي وصلت قيمتها إلى نحو مليار دولار.

حتى لحظة إعداد هذا الخبر، لم يصدر أي تعليق رسمي من جاستن بيبر أو من ممثليه بشأن الانتقادات المتزايدة حول الصور.