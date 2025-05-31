أحلام في منتدى الإعلام العربي.. إطلالة ملكية فخمة وأداء شعري مؤثّر

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: افتتحت النجمة الإماراتية أحلام الشامسي فعاليات اليوم الأول من منتدى الإعلام العربي 2025، من خلال مشاركة فنية راقية قدّمت فيها قصيدة مغنّاة من كلمات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، وسط تفاعل كبير من الحضور.

أحلام اختارت للمناسبة فستانًا مطرّزًا بالورود العاجية من توقيع المصمم الهندي سامانت شوهان (Samant Chauhan)، صُمّم من القطن والحرير، وزُيّن بخيوط ذهبية على شكل سنابل، عاكسة رمزية العطاء والخصوبة. وتميّز الفستان بأكمام طويلة وحزام بني ناعم من “كريستيان ديور” (Christian Dior)، أضاف لمسة راقية إلى الإطلالة.

من الناحية الجمالية، اعتمدت أحلام ماكياجًا يعكس جمال المرأة العربية، بفاونديشن موحّد، كحل أسود، رموش كثيفة، وأحمر شفاه مات بدرجات دافئة. أما تسريحتها، فجاءت بخصلات “ويفي” ناعمة تنسجم مع لون شعرها الأسود الداكن.

وفي لحظة فنية بارزة، أطلّت أحلام بصوتها الدافئ وأدائها الوجداني لتغني قصيدة الشيخ محمد بن راشد، في مشهد جمع بين الشعر والموسيقى، أثّر بالحضور ولاقى تفاعلًا لافتًا.

وفي وقت لاحق، نشرت أحلام عبر حسابها الرسمي على “إنستغرام” مجموعة من الصور توثّق مشاركتها، وعاكسة أجواء التميّز التي رافقت حضورها في هذه الأمسية الافتتاحية المميزة.