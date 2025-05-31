حفل هبة طوجي في بعلبك.. “لن يكون أقل من ظاهرة!”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: شوّق المؤلف الموسيقي اللبناني أسامة الرحباني لحفل النجمة هبة طوجي المرتقب في قلعة بعلبك، والمقرر إقامته في 8 آب/أغسطس 2025، ضمن فعاليات مهرجانات بعلبك الدولية لهذا العام.

ونشر الرحباني عبر حسابه الرسمي على “إنستغرام” مقطع فيديو يُظهر لقطات من كواليس التحضيرات داخل القلعة التاريخية، حيث ظهر فريق العمل يتجوّل بين أعمدة الآثار، وسط أجواء فنية وروحانية عميقة.

وأرفق الفيديو بتعليق شاعري جاء فيه: “مشينا عبر الأحجار القديمة… نبحث عن أصداء وطاقة وإلهام. تخيّلنا مرحلة ما بعد الزمن. الهدوء قبل الصوت. فريق. رؤية. مهمة. أضواء. صوت. حضور.”

وأضاف قائلًا: “هذا ليس مجرد تحضير… إنه إشعال. كل زاوية من بعلبك تتحدث، لقد استمعنا. وما هو قادم… لن يكون أقل من ظاهرة!”

ويُعد هذا الحفل محطة فنية استثنائية لهبة طوجي، التي لطالما ارتبط اسمها بالعروض المبهرة والأداء الراقي، ويترقبه جمهورها بفارغ الصبر وسط واحدة من أهم الفعاليات الثقافية والفنية في العالم العربي.