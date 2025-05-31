“سيوف العرب”.. ملحمة درامية توثّق قرونًا من المجد والانتصارات

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: ملحمة تاريخية تمتد عبر أكثر من سبعة قرون، تبدأ من عمق الصحراء العربية، حيث تسود الفروسية والمروءة في زمن الجاهلية، مرورًا بفجر الإسلام وصراعات الفتح والتوحيد، وصولًا إلى انهيارات الدول وصعودها من جديد، وتختتم بتحرير بيت المقدس.

عمل درامي يقدم تاريخ السيف العربي من خلال توثيق الأحداث البارزة التي مرّ بها العرب عبر العصور في الدراما التاريخية الضخمة “سيوف العرب” للمخرج سامر جبر، والذي يعرض على “شاهد”.

يجمع المسلسل كوكبة من ألمع نجوم العالم العربي، منهم جمال سليمان في شخصية الراوي للأحداث، سلوم حداد، باسم ياخور، منذر رياحنة، نضال نجم، محمد المفتاح، عاكف نجم، محمد الابراهيمي، رهام القصار، خالد نجم، ياسين بن قمرة، عبد الكريم قواسمة، محمد خيي، محمد مراد، سميرة مقرون، مشعل الدوسري وآخرين.

يستعرض العمل أبرز المحطات التي رسمت ملامح الحضارة العربية والإسلامية، بدءا من أوائل معارك الفروسية وصولا إلى أعظم الانتصارات في التاريخ الإسلامي.

يُعرض مسلسل “سيوف العرب” على “شاهد”، اعتباراً من 30 مايو 2025.