هكذا أفسدت فيكتوريا بيكهام حفل زواج ابنها…لن تصدّقوا كيف أبكت العروس !

صرّح مصدر مقرّب من عائلة “بيلتز” لمجلّة “بيبول” بأنّه ليس هناك من حبّ مفقود بين بروكلين ووالدَيه، ديفيد وفيكتوريا بيكهام، وذلك بعد أيّام قليلة من نشره رسالة غامضة على إنستغرام تفيد بأنّه “سيختار زوجته دائمًا”.

ويقول المصدر إنّ التّوتّرات بين الطّرفين وصلت أخيرًا إلى ذروتها بعد أن زُعم أنّ فيكتوريا اختطفت الرّقصة الأولى في حفل زفاف بروكلين على الممثّلة نيكولا بيلتز في بالم بيتش عام ٢٠٢٢ – على الرّغم من أنّ الزّوجين كانا يخطّطان للرّقص على الأغنية معًا.

ويوضح المصدر: “عرض مارك أنتوني، وهو صديق لعائلة بيكهام، أنّ يغنّي كهديّة في حفل الزّفاف”. قبل بدء الأغنية، طلب مارك أنتوني من بروكلين الصّعود إلى المسرح، ثمّ أعلن: “أجمل امرأة في القاعة الليلة، تعالي… فيكتوريا بيكهام!”.

ويزعم المصدر أنّ العروس الجديدة “شعرت أن فيكتوريا أفسدت حفل زفافها، ولم تفهم السّبب”.

ولم يردّ ممثلو فيكتوريا وديفيد بيكهام ومارك أنتوني على طلب مجلّة بيبول للتّعليق.

وأضاف مصدر مطّلع آخر أنّ الغرفة بأكملها كانت في حالة صدمة شديدة بحيث أنّ أنتوني نادى باسم فيكتوريا بدلًا من نيكولا، فساد صمت مطبق.

وأضاف المصدر الثّاني: “كانت لحظة مذهلة لدرجة أنّها تركت الغرفة بأكملها في حالة صدمة تامّة – كان بالإمكان سماع صوت دبوس يسقط”.

وزُعم أنّ الضّيوف ازدادوا دهشة عندما بدأت فيكتوريا بالرّقص البطيء مع ابنها.

ويقول المصدر عن تلك اللحظة: “لم يكن ذلك لائقًا”، مضيفًا أنّ الجميع شاهدوا “نيكولا تركض من الغرفة تبكي”.

شعرت نيكولا أنّ فيكتوريا فعلت هذا عمدًا، مع أنّها كانت تعلم أنّه حفل رقص رومنسي مُخطّط له مسبقًا لبروكلين ونيكولا. ما لم تفهمه هو السّبب.

يقول مصدر مطّلع آخر إنّ فشل الرّقصة الأولى كان جزءًا من نمط من الخلاف المستمرّ، مدّعيًا أنّ بروكلين ونيكولا يبذلان قصارى جهدهما للحفاظ على علاقة ودّيّة مع الثّنائي.

ويقول المصدر: “لقد حاولا التّصالح، لكن في كلّ مرّة يحظيان فيها بلحظة سعيدة، ينهار كلّ شيء مجدّدًا”.

ويضيف المصدر: “يشعر بروكلين بالتّمزّق. إنّها عائلته ودمه، لكن لطالما كانت علاقته بوالده معقّدة. بدا الكثير من علاقتهما أشبه بـ”عمل تجاريّ”.

تغيب بروكلين ونيكولا، اللذان يعيشان في لوس أنجلوس، عن احتفالات ديفيد بعيد ميلاده الخمسين في أوائل مارس الفائت، لكن مصدرًا أخبر مجلّة “بيبول” أنّهم كانوا مدعوّين على الرّغم من “التّوتّرات بين بروكلين ونيكولا والعائلة”.

قال مصدر مطّلع لمجلّة بيبول في أوائل مايو: “العلاقة بالتّأكيد ليست مستحيلة. إنّهم يحبون بروكلين ويساندونه دائمًا. إنّهم فقط يشعرون بالألم وخيبة الأمل لأنّه لم يعد يلعب دورًا في الحياة الأسريّة”.

أفادت التّقارير أنّ نيكولا وبروكلين وجدا الدّعم من عائلة بيلتز. وفي عام ٢٠٢٤، تحدّثت نيكولا عن مدى قربها من والدتها ووالدها وإخوتها السّبعة.