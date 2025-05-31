المغنية التركيّة شيمال خسرت معركتها ورحلت عن عمر تسعة وثلاثين عامًا

في خبر حزين لعشّاق الموسيقى، توفّيت المغنية التركية شيمال التي عانت طويلًا مرض السّرطان.

في التّفاصيل، أنّ المغنّية توفّيت في المستشفى عن عمرٍ يناهز تسعة وثلاثين عامًا. وقد أعلن زوجها الخبر الحزين على مواقع التّواصل الاجتماعيّ وقال “وَدِّعت شيمال إلى مثواها الأخير بعد صلاة العصر في مدافن كاراجا أحمد”.

وكانت المغنّية شيمال قد شُخِّصت بسرطان الثّدي عام ٢٠٢١، واستعادت عافيتها بعد تلقّيها العلاج الكيميائيّ والإشعاعيّ. لاحقًا علمت شيمال الّتي تغلبت على سرطان الثّدي، بوجود ورمٍ في المخّ أثناء فحوصاتها الدّوريّة.

وكانت شيمال قد وجّهت في السّابق رسالة مؤثّرة إلى متابعيها في عيد ميلادها وقالت حينها: “اليوم عيد ميلادي! اليوم، لا أحتفل فقط بيوم ميلادي، بل أيضًا بعدم استسلامي رغم كلّ شيء! لقد وُلدتُ من جديد بقوّتي وصبري وإيماني. عمري الجديد صفحة جديدة، وسأكتب هذا الدّفتر بأمل وصحّة وشجاعة! أنا سعيدة جدًّا بولادتي، لنفسي: “أنا سعيدة جدًّا لأنّكم لم تستسلموا”. وللحياة: “نحن في البداية”. شكرًا جزيلًا لكلّ من احتفل بعيد ميلادي، أنا سعيدة جدًّا لأنّكم موجودون”.