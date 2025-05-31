شكرا لقرائتكم خبر عن في ذكراه.. يونس شلبي: واجهت صعوبة في تشابه الأدوار بعد مدرسة المشاغبين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحل اليوم الذكرى الـ 84 للفنان الراحل يونس شلبي، الذي يعد واحدًا من أهم رموز الكوميديا في مصر، فهو من مواليد 31 مايو عام 1941، وتمكن بخفة دمه وأدائه البسيطة من خطف قلوب محبيه بأعماله الفنية سواء السينمائية أو المسرحية.

وفي لقاء قديم تحدث النجم يونس شلبي عن مسرحية "مدرسة المشاغبين"، والتي تعد علامة فارقة في تاريخه الفني، مشيرا إلى أنها فتحت به أبوابا كثيرة للمشاركة في مزيد من الأعمال الفنية، خاصة السينمائية، ولكنه واجه صعوبة أحيانا بسب تشابه الأدوار.

وعن الانتقادات التي تعرضت لها المسرحية، ذكر: "الكوميدي بيبقى فيه مبالغة والمفروض ان الناس يكون عندها وعي كافي، مقولناش للناس انها تقلدنا بالعكس، المفروض الجمهور ياخد العبرة من الشخصية، وليس تقليدها، واللي حصل ان فيه ناس وطلاب قلدتنا ودا مش صح".

وتابع يونس شلبي فيلم: "4 2 4 أول بطولة سينمائية، بعد ما نجح جماهيريا المنتجين كانوا بيطلبوني، والأفلام والسينما كان ربحها أكبر من المسرح، وفي كل الأفلام التي عملتها مافيش كله بيبقى جيد او كله بيبقى سيئ، وبعترف ان في بعض الأفلام ليا مكنتش جيدة"، لافتا: "الطريقة الوحيدة التي كنت أحافظ بها على نفسي في السينما الكوميدية، هو إعادة صياغة النص مع المؤلف لأتلمس مناطق الكوميدية، لان مكنش فيه وقتها مؤلفين متخصصين".

رغم رحيل يونس شلبى والذى رحل عن عالمنا عام 2007 وما زالت أعماله حاضرة في أذهان الجمهور، خاصة أدواره فى المسرح مع الزعيم عادل إمام أحمد زكى وسعيد صالح فى مسرحية "مدرسة المشاغبين"، و"العيال كبرت"، فمازالت ايفيهاته فى أذهان الجماهير حتى الأن، حيث درس يونس بالمعهد العالى للفنون المسرحية بالقاهرة، وجذب الانتباه بدور منصور فى المسرحية الشهيرة مدرسة المشاغبين مع سعيد صالح وأحمد زكى وعادل إمام.

قدم يونس شلبى في الدراما دوره الأشهر حينما لعب صور بوجي الشهير بمسلسل "العرائس"، وغيرها عشرات الأفلام والمسرحيات والمسلسلات.

يونس شلبى بملامحه وبساطته انتزع الضحكة من قلوب الجماهير كبارا وصغارا فاستحق لقب صانع البسمة، وفى 31 مايو 1941 ولد يونس شلبي بالمنصورة، وبدأ مسيرته الفنية على المسرح، وتعلق الجمهور بأدائه وسطع نجمه بين زملائه.

تزوج يونس شلبى فى سن كبيرة، وروت زوجته في تصريحات إعلامية لها رحلة معاناته مع المرض بداية من عام 1994، حيث ظهرت عليه مضاعفات مرض السكر أثناء عرض مسرحية "فلاح فى مدرسة البنات"، فأصيب بغرغرينة فى إصبع قدمه، وأزمات بسبب ضيق الشرايين.



يونس شلبي