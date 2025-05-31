رسالة بخط يد الأميرة ديانا بعد زفافها تكشف أولى لحظات الألم في حياتها الملكية

ميرنا وليد - بيروت - تُعرض مجموعة نادرة من مقتنيات الأميرة ديانا الشخصية في مزاد عالمي تحت عنوان "أناقة الأميرة ديانا ومجموعة ملكية"، تنظمه دار Julien's Auctions، ويضم أكثر من 300 قطعة تاريخية، من أبرزها رسالة بخط يد ديانا كُتبت بعد يومين فقط من زواجها بالأمير تشارلز (الملك الحالي).

الرسالة، المؤرخة في 31 يوليو 1981، كانت موجّهة إلى "مارك سيمبسون"، أحد موظفي القصر الملكي في قصر باكنغهام، حيث كانت ديانا تقيم آنذاك خلال فترة انتقالها من حياة مدنية عادية إلى الحياة الملكية.

وتقول ديانا في الرسالة:

"عزيزي مارك، أردت فقط أن أشكرك على كل لطفك وصبرك معي منذ أن انتقلت إلى قصر باكنغهام. لقد جعلت إقامتي أسهل بكثير، رغم الشعور الشديد بالوحدة، وضحكنا كثيرًا، ولا أستطيع أن أشكرك بما فيه الكفاية. آمل أن تكون قد استمتعت بيوم الأربعاء وأنك أحببت فستاني؟ غدًا أغادر على متن البريتانيا، وسط كل هؤلاء الرجال، وسأبقي عينًا على إيفلين! والخبر السيئ هو أنني لم أتناول أي حبوب إفطار… كيف سأعيش بدون أوعية الحبوب خاصتي... :) شكراً جزيلًا لأنك أنت... مع حبي، ديانا."

وقال مارتن نولان، الشريك المؤسس والمدير التنفيذي لدار المزادات، في تصريحات لمجلة PEOPLE، إن الرسالة تمثّل إحدى أندر القطع المعروضة: "إنها تُظهر كيف كانت تشعر الأميرة في أيامها الأولى كأميرة، حيث تصف الوحدة التي شعرت بها داخل القصر، وتعبّر عن امتنانها لمارك على دعمه ورفقته خلال تلك الفترة الصعبة."