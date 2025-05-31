معجبة تقبّل تامر حسني.. وهكذا كانت ردة فعله

ميرنا وليد - بيروت - تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي مقطع فيديو للفنان المصري تامر حسني، وهو يأخذ صورة برفقة إحدى المعجبات، التي فاجأته وقامت بتقبيله على وجهه.



وقد بدأت علامات الصدمة واضحة على تامر الذي ابتسم بخجل وإبتعد عنها، ثم دخل بنوبة ضحك.

وكان تامر حسني قد حمس الجمهو لألبومه الجديد بمنشور جديد عبر حسابه الخاص.

وكتب تامر قائلاً: "حبايب قلبي الغاليين، الحمدلله مبسوط جداً بردود أفعالكُم على أولى أغاني ألبوم لينا معاد …..

المقص و ملكة جمال الكون، وإن شاء الله الباقي يعجبكم.

اللي عايز أقوله إن ألبوم لينا معاد فيه أغاني متصورة بطريقة الكليبات المتعارف عليها، وأغاني صورتها بطريقة خاصة اعتبرتها تطور للـ Lyrics Video، بس بدل ما أكتب الكلام على صورة، صورت مود خاص شبه مود التراك اللي بقدمه …. بصوره في لوكيشن واحد أو ٢ بشكل مختلف عن الـ Music Video المتعارف عليه، بكون مركز على إبراز المود الموسيقي للتراك أكتر، وسميته Mood Music Video ولكن أيضًا له فكرة خاصة.

انتظروا التراك القادم من ألبوم لينا معاد بعنوان

(حبيبي تقلان)، توزيع الموزع المصري العالمي علي فتح الله اليوم الساعة السادسة مساءً إن شاء الله".