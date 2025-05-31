براءة ممثل مصري من تهمة تعاطي الممنوعات بعد ستة أشهر من سجنه

ميرنا وليد - بيروت - حكمت محكمة جنايات الهرم الستار ببراءة الممثل المصري هيثم محمد، من تهمة تعاطي مخدر الهيروين التي وجهت له في السابق، وذلك بعد نحو ستة أشهر من احتجازه على خلفية القضية.

وكانت النيابة العامة قد وجهت لهيثم محمد تهمة حيازة مخدر الهيروين بهدف التعاطي، من دون الحصول على تصريح قانوني. وتم القبض عليه داخل شقة بمنطقة الطالبية بعد معلومات أمنية أفادت بتواجده هناك وخلال المداهمة، ضبطت قوات الأمن مبالغ مالية (406 دولارات أميركية و550 ريالاً سعوديًا)، إضافة إلى 6 لفافات تحتوي على مادة بيضاء، تبيّن لاحقًا أنها مخدر الهيروين، ما دفع النيابة إلى اتخاذ الإجراءات القانونية وإحالة القضية للمحاكمة.

يُذكر أن هذه ليست المرة الأولى التي يواجه فيها هيثم محمد اتهامات تتعلق بالمخدرات، إذ سبق القبض عليه عام 2015 بمدينة بدر، لكن محكمة جنايات القاهرة قضت ببراءته عام 2017 بعد إنكاره للتهم.