ميرنا وليد - بيروت - تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي مقطع فيديو من حفل تخرج الفنانة البحرينية حلا الترك، حمل عنوان "حلا الترك تنتقم من والديها على طريقتها الخاصة".

وفي التفاصيل وجهت حلا الترك كلمة شكر لعمتها على الدعم الذي قدمته لها بوقت كانت تحتاج فيه لدعم، دون ذكر والديها المنتج البحريني محمد الترك ومنى السابر.

وقالت حلا الترك في الفيديو: "شعرت بالضياع لكن خطوة بخطوة بدأت اضبط نفسي ووجدت الذين جعلوني أشعر وكأنني في بيتي وبصراحة أنا لن أقف هنا بدون دعم شخص مهم جداً، عمتي هي الشخص الذي أعطاني القوة والدعم وقفت بجانبي خطوة بخطوة".

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