أمينة خليل تحتفل بزفافها في سرية تامة.. وفستانها يخطف الأنظار

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: في خطوة مفاجئة لجمهورها، احتفلت النجمة المصرية أمينة خليل اليوم الجمعة الموافق 30 مايو بزفافها على المصوّر أحمد زعتر، في أجواء خاصة وسرية بعيدًا عن الأضواء، بعدما كانت قد نفت مرارًا شائعات ارتباطها أو قرب موعد زفافها، وامتنعت عن الإعلان عن خطوبتها التي تمّت منذ عدة أشهر.

فستان يخطف الأنفاس من Maison Yeya

وقد كشفت دار الأزياء Maison Yeya عبر حسابها الرسمي على “إنستغرام” عن صور من جلسة التصوير الخاصة بالزفاف، ظهرت خلالها أمينة بإطلالة ساحرة، مرتدية فستان زفاف أبيض ضيق، مطرّزًا عند منطقة الصدر وذو ذيل طويل، نسّقته مع طرحة ممتدة إلى الأرض وتسريحة كعكة بسيطة، فيما أضاء المكياج الناعم ملامحها الجذابة.

وظهر العريس أحمد زعتر ببدلة رسمية أنيقة تجمع بين الأبيض والأسود، وسط خلفية طبيعية حالمة أضفت على جلسة التصوير لمسة رومانسية هادئة.

ليلة الحنة.. مفاجأة سابقة

وكانت أمينة قد فاجأت جمهورها أيضًا بإقامة حفل “ليلة الحنة” يوم الأحد الماضي 25 مايو، وسط أجواء عائلية بحضور أصدقاء مقرّبين من الوسط الفني. الفنانة جميلة عوض شاركت صورة من الحفل عبر خاصية القصص القصيرة على إنستغرام وعلّقت: “مينمين هي العروسة.. ليلة الحنة”. وقد ظهرت العروس بفستان أبيض قصير من الساتان، ومكياج ناعم، وتسريحة شعر منسدلة أضفت بساطة وأناقة على إطلالتها.

الصورة أثارت فضول المتابعين، خاصة أن أمينة لم تكشف حينها عن موعد الزفاف أو عن هوية العريس.

تعليق سابق لأمينة على شائعات الارتباط

وكانت أمينة خليل قد تصدّرت خلال الأيام الماضية ترند مواقع التواصل الاجتماعي، بعد تداول أخبار عن علاقتها بالمصوّر أحمد زعتر، إثر ظهورهما سويًا خلال فعاليات الدورة الـ78 من مهرجان كان السينمائي 2025.

وردّت حينها في مقابلة مع موقع “سينماتك” قائلة: “أنا دائمًا حريصة على أن أجعل حياتي الشخصية خاصة جدًا… لما أحب أتكلم، هسعدكم وأفرحكم معايا، الصبر بس!”

اليوم، وبعد هذا التصريح بأيام، ها هي أمينة تفاجئ الجميع بزفافها، مثبتة تمسّكها بخيار الخصوصية، ومقدّمة حفلًا أنيقًا بطابع هادئ وبعيد عن الأضواء.