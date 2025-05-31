ليلى علوي تحتفل بتخرج ابنها: “شفت فرحتي كلها في لحظة نجاحك”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: احتفلت النجمة المصرية ليلى علوي بنجاح ابنها خالد في مشروع تخرجه الجامعي، معربة عن سعادتها الكبيرة وفخرها بإنجازه، ووصفت هذا اليوم بأنه من أسعد لحظات حياتها.

ونشرت ليلى عبر حسابها الرسمي على “إنستغرام” مقطع فيديو من احتفالية التخرج، وعلّقت قائلة: “امبارح كان يوم من أسعد أيام حياتي، شفت فرحتي كلها في لحظة نجاح ابني خالد في مشروع التخرج، ألف مبروك يا حبيبي، ومن قلبي فخورة بيك، وإن شاء الله يجعل أيامك اللي جاية كلها نجاح وسعادة.”

مناسبة عائلية مميزة في عيد ميلاده

وكانت النجمة قد احتفلت منذ أيام قليلة بيوم ميلاد خالد، من خلال فيديو مؤثر تضمن مجموعة صور نادرة له منذ طفولته وحتى اليوم، وظهرت فيه إلى جانبه برفقة شقيقتها لمياء وبناتها، في لقطات عائلية دافئة نُشرت ضمن جلسة تصوير خاصة لصالح مجلة “سيدتي”.

وعلّقت ليلى على الفيديو بكلمات مؤثرة جاء فيها: “ابني خالد.. كل عام وأنت بألف خير. يا قلبي يا روحي وعقلي. أنا بأحيا بيك وليك، ديماً فخورة بيك لأنك بقيت مسؤول وعندك رؤية… أنت هدية من ربنا لي، وأنا بهديك عمري.”

ظهور نادر ومفاجآت تلفزيونية

رغم إبقاء ليلى علوي حياتها العائلية بعيدًا عن الأضواء لسنوات، إلا أن خالد بدأ يظهر مؤخرًا إلى جانبها في العديد من المناسبات. وفي يوليو الماضي، فاجأها بمداخلة عبر “سكايب” أثناء استضافتها في برنامج كلمة أخيرة، حيث عبّر عن فخره بها بعد عرض فيلم شوجر دادي، قائلاً: “مبسوط جدًا بنجاح الفيلم، وفخور بيها، بس لما ماما بتشتغل بتوحشني جدًا.”

كما كشف عن طباع والدته قائلاً: “ماما عبارة عن قواعد والتزام واحترام، وخصوصًا في المواعيد. وأكتر حاجة بحبها فيها هو قلبها الأبيض، وأصعب حاجة هي إن أزعلها مني.”

أسرار طقوسها اليومية وتربيتها

وتحدث خالد عن الطقوس الصارمة لوالدته قائلاً: “من غير نوم 8 ساعات وفنجان القهوة، مفيش بيت. لازم تكون فايقة بعد القهوة!”

أما ليلى علوي، فكشفت أن تربية الأولاد أصعب من البنات، مشيرة إلى أنها ربّت بنات شقيقتها كما لو كنّ بناتها، وأكدت أن التحديات مع الأبناء الذكور تكبر مع مرور الزمن بسبب حساسية تلقي الملاحظات.

مواصفات “عروس خالد”

وعن مواصفات الفتاة التي تراها مناسبة لشريك حياة ابنها، قالت ليلى: “مش بحط شروط، بس لازم تكون سوية، وبنت ناس متربية في بيت محترم. لو خالد اختار كويس، هبقى حماة صعبة عليه، مش عليها!”

وفي ختام تصريحاتها، شددت ليلى علوي على أن خالد هو كل حياتها، مؤكدة: “بفكر فيه طول الوقت، أكتر من الشغل، ونفسي دايمًا يكون مطمّن ومرتاح، لأن الجيل ده أيامه أصعب من أيامنا.”