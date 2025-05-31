فيكتوريا بيكهام أفسدت زفاف ابنها.. والعروس هربت باكية!

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أثارت المصممة ونجمة فرقة “سبايس غيرلز” السابقة، فيكتوريا بيكهام، جدلاً جديدًا بعدما اتُّهمت من قبل مصادر مقرّبة من عائلة بيلتز بـ”إفساد” حفل زفاف نجلها بروكلين بيكهام والممثلة نيكولا بيلتز، الذي أُقيم عام 2022، وذلك خلال حفل الاستقبال الخاص بالمناسبة.

ووفقًا لما نقلته مجلة People، فإن اللحظة المحرجة وقعت عندما صعد الفنان العالمي مارك أنتوني إلى المسرح لأداء إحدى الأغاني المخصصة للثنائي، وقبل أن يبدأ، توجّه للحضور قائلًا: “أجمل امرأة في الغرفة الليلة، تعالي… فيكتوريا بيكهام!”، ما دفعها للصعود إلى المسرح، وسط صدمة الحضور.

وتُشير المصادر إلى أن هذه اللفتة أربكت العروس نيكولا، التي كانت تخطط لتلك الرقصة الرومانسية مع زوجها بروكلين، وشعرت بأن فيكتوريا خطفت منها لحظتها الخاصة عمدًا. وقد شوهدت نيكولا وهي تخرج من القاعة باكية، وفقًا لشهود عيان.

وقال أحد المصادر إن “الغرفة صمتت تمامًا من الدهشة، وكان بالإمكان سماع صوت دبوس يسقط. الجميع لاحظوا المشهد”. كما أكّد مصدر مقرب من الزوجين لموقع Page Six أن “ما حصل لم يكن مجرد لحظة عابرة، بل جزء من نمط سلوكي لا يزال يتكرر حتى اليوم”.

يُذكر أن التوترات بين نيكولا وفيكتوريا بدأت أثناء التحضيرات لحفل الزفاف، حين أُشيع عن وجود خلافات بينهما في عملية التخطيط، رغم محاولات الطرفين لاحقًا نفي ذلك عبر رسائل متبادلة على مواقع التواصل الاجتماعي تظهر الانسجام والحب بين الحماة والكنة.

لكن بحسب المصادر، فإن شرخ العلاقة لا يزال قائمًا خلف الكواليس، على الرغم من التصريحات العلنية التي تحاول تهدئة الأمور.