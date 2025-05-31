جيجي وبيلا حديد تُعلنان عن أخت غير شقيقة: “احتضناها كعائلة”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: في بيان رسمي لصحيفة ديلي ميل، أعلنت عارضتا الأزياء العالميتان جيجي وبيلا حديد، يوم أمس الخميس، عن وجود أخت غير شقيقة لهما تُدعى آيدان نيكس، تبلغ من العمر 23 عامًا، وهي ابنة والدهما محمد حديد وتيري هاتفيلد دول.

وكشف البيان أن آيدان وُلدت بعد “قصة حب قصيرة” بين محمد حديد وتيري دول، عقب طلاق محمد من يولاندا حديد في عام 2001. وقد نشأت آيدان في ولاية فلوريدا مع الرجل الذي اعتبرته والدها حتى وفاته المفاجئة عندما كانت في سن التاسعة عشرة.

وبعد الوفاة، خضعت آيدان لاختبار جيني بدافع الفضول، لتكتشف بعدها صلتها البيولوجية بعائلة حديد. وأوضح البيان: “بدأت علاقتنا بآيدان في أواخر عام 2023، ومنذ تلك اللحظة، احتضناها بأذرع مفتوحة، وقضت معنا وقتاً رائعاً، بما في ذلك مع والدنا”.

وأضافتا: “نعتز بهذه الإضافة المفاجئة لعائلتنا. أجرينا محادثات صريحة وودّية مع آيدان حول كيفية دعمها وحمايتها، ونحترم رغبتها في الحفاظ على خصوصيتها”.

وذكرت الصحيفة أن العلاقة بين محمد حديد وتيري دول انتهت قبل أن تعرف بحملها، لكن يُقال إن حديد كان يعلم دائمًا بوجود ابنته، رغم عدم تقديمه أي دعم مالي لها.

ونقلت ديلي ميل عن مصدر عائلي أن محمد حديد “يتعامل بودّ ولطف” مع آيدان، وسط أجواء من الاحترام المتبادَل، لكنها تظل علاقة متحفظة. وكان من المقرر أن يحضر حفل تخرجها من كلية بارسونز للتصميم في مايو الجاري، إلا أنه ألغى حضوره قبل أسبوع من الموعد.

وتطمح آيدان نيكس إلى العمل في مجال تصميم وتنسيق الأزياء، إلى جانب كونها مؤثرة على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث بدأت مسيرتها في نيويورك وسط دعم من شقيقاتها الجديدات.