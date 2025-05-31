دوللي بارتون تكشف معاناة زوجها قبل رحيله: “الوحدة قاسية”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: في حديث مؤثر مع صحيفة The Independent، كشفت أسطورة موسيقى “الكاونتري” الأميركية دوللي بارتون أن زوجها الراحل كارل دين كان يُعاني من مرض طويل الأمد قبل وفاته، مشيرة إلى أنها أخفت هذا الأمر عن الجمهور طيلة فترة معاناته.

وقالت بارتون، البالغة من العمر 78 عامًا، إن دين توفي في 3 آذار الماضي عن عمر ناهز 82 عامًا، بعد صراع مع المرض. وأضافت: “أشعر بوجوده حولي. أحاول الاستمرار والمضي قدمًا، لأنني أعلم أن عليّ ذلك.”

النجمة الحائزة على عدة جوائز “غرامي” عبّرت عن مشاعرها بصراحة قائلة: “لقد كان مريضًا منذ فترة طويلة، وجزء مني يشعر بالسلام لأنه لم يعد يتألم، وأنه بات في راحة. لكن هذا لا يُخفف من وطأة الفقدان ولا من شعور الوحدة الذي يرافقه.”

يُشار إلى أن كارل دين، الذي اشتهر بعزلته الإعلامية، نادرًا ما ظهر إلى جانب بارتون في المناسبات العامة. وقد شكّلت علاقتهما، التي استمرت لأكثر من 55 عامًا، مثالًا نادرًا على الثبات والهدوء العاطفي في حياة مليئة بالأضواء والشهرة.