راسل براند يدفع ببراءته من تهم الاغتصاب والاعتداء الجنسي.. والمحاكمة في 2026

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: مثل الممثل البريطاني راسل براند، الجمعة، أمام محكمة ساوثوارك كراون في لندن، حيث دفع ببراءته من تهم تتعلق بالاغتصاب والاعتداء الجنسي على أربع نساء، في جلسة تسبق محاكمته المرتقبة بتاريخ 3 حزيران/يونيو 2026.

وخلال الجلسة، اكتفى براند، البالغ من العمر 49 عامًا، بتصريحات مقتضبة أكد فيها عدم ارتكابه أي من الجرائم المنسوبة إليه، والتي تعود لفترة ما بين عامي 1999 و2005 في منطقتي بورنموث ولندن.

وكانت الشرطة البريطانية قد وجّهت إليه في نيسان/أبريل الماضي تهمتين بالاغتصاب إلى جانب تهم تتعلق بالاعتداء الجنسي على أربع نساء، بعد فتح تحقيق رسمي إثر عرض وثائقي على القناة الرابعة البريطانية في أيلول/سبتمبر 2023.

ويُعرف براند، طليق النجمة كاتي بيري، بأسلوبه الاستفزازي وخلفيته كفنان كوميدي ارتجالي قبل تحوّله إلى نجم سينمائي ومن ثم إلى أحد أبرز المروجين لنظريات المؤامرة. ويعيش حاليًا بين بريطانيا والولايات المتحدة، حيث يتمتع بمتابعة واسعة على منصات التواصل، إذ يتابعه أكثر من 7 ملايين على يوتيوب، و11.3 مليونًا على إكس، و4.8 ملايين على إنستغرام.

وعقب توجيه الاتهامات إليه، نشر براند مقطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي، أكد فيه براءته قائلاً: “كنت غبيًا ومدمنًا على الجنس والمخدرات، لكنني لم أكن مغتصبًا قطّ”، مشددًا على أنه لم يُقم يومًا “علاقة غير رضائية”.

ولا تزال شرطة لندن تواصل تحقيقاتها في القضية، داعيةً كل من لديه معلومات أو شهادات ذات صلة إلى التقدم بها.