شكرا لقرائتكم خبر عن خالد سليم: شخصية يوسف أبو العزم في "وتقابل حبيب" ضحية تربية أسرته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عبّر الفنان خالد سليم عن سعادته الكبيرة بالتكريم الذي حصل عليه في حفل توزيع جوائز كأس إنرجي للدراما، مشيرًا إلى أن "الاستفتاء كان مبنيًا بالكامل على رأي الجمهور، دون أي تدخلات، وده بالنسبة له أجمل شيء في الدنيا".

وعن شخصية يوسف أبو العزم الذي قدمها في مسلسل وتقابل حبيب قال: يوسف شخصية مليئة بصراعات داخلية، والمشكلة الأساسية كانت في تربيته من الأساس، فقد تربى أنه كبير العائلة الذي يجب عليه أن يدافع عن هذا الكيان دائما حتى لو كلفه الأمر حياته.

وعن نهاية الشخصية أكد سليم، أن نهايته بالموت هي نهاية لائقة على شخصية يوسف، لأن مثله لا يحتمل أن ينزع منه كل شيء أو أن يسجن، لذا قرر أن ينهي حياة الإنسانة التي تسببت في كل ماحدث له، ثم إنهاء حياته.

وشارك خالد سليم في مسلسل وتقابل حبيب للنجمة ياسمين عبد العزيز، والذي تدور أحداثه حول "ليل" سيدة ثرية تكتشف خيانة زوجها لها والزواج عليها، فتنفصل عنه، وفى نفس الوقت تخوض قصة حب شائكة، فتعيش بعد ذلك في صراعات عاطفية، كما تكتشف العديد من الأسرار عن عائلة طليقها تجعلها تدخل في معركة صعبة.

مسلسل وتقابل حبيب بطولة ياسمين عبد العزيز وكريم فهمى، وخالد سليم، ونيكول سابا، وأنوشكا، وبسنت شوقى، وصلاح عبد الله، حنان سليمان، رشوان توفيق، محمود ياسين جونيور، منة عرفة، بسنت أبو باشا، إنجى كيوان، بتول الحداد، كريم عبد الخالق، حمدى هيكل، ريم رأفت، وعدد آخر من الفنانين، من تأليف عمرو محمود ياسين وإخراج محمد الخبيرى وإنتاج شركة سينرجى.