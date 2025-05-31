آية سماحة ومشيرة إسماعيل تنهيان خلافهما برعاية أشرف زكي

ميرنا وليد - بيروت - انتهى الخلاف بين الممثلة المصرية آية سماحة والممثلة القديرة مشيرة إسماعيل بعد ان زارتها الأولى في منزلها، لتقديم اعتذار شخصي عمّا بدر منها، مؤكدة احترامها العميق لمسيرتها الفنية والإنسانية.

وقد لاقت هذه اللفتة ترحيبًا كبيرًا من إسماعيل، التي استقبلت سماحة بكل الرقي، مؤكدة أن العلاقات بين الفنانين يجب أن تبنى على المحبة والاحترام، لا الخلاف والانقسام. هذه الخطوة جاءت بمبادرة من نقيب المهن التمثيلية، الدكتور أشرف زكي، الذي حرص على طيّ صفحة الخلاف بشكل ودي، في خطوة تهدف إلى تعزيز روح التعاون بين الفنانين.

كما حضر اللقاء الممثل كريم فهمي، الذي تربطه علاقة صداقة متينة بمشيرة إسماعيل، مؤكدًا دعمه الكامل لجهود التهدئة ولمّ الشمل.

أما عن سبب الخلاف فتعود الى وقت رفعت مشيرة إسماعيل دعوى قضائية ضد عيادة بيطرية تقع في المبنى نفسه الذي تسكن فيه، ما أسفر عن إغلاق العيادة بقرار من الجهات المختصة. هذا الإجراء أثار استياء آية سماحة، التي عبّرت عن غضبها من خلال منشور على صفحتها هاجمت فيه تصرّف إسماعيل، معتبرة أنه غير مبرر. ورغم أن سماحة سارعت لاحقًا إلى حذف المنشور وقدّمت اعتذارًا علنيًا، إلا أن مشيرة إسماعيل رفضته في البداية، ما ساهم في تصعيد التوتر بين الطرفين.