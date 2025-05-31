صورة لـ عادل إمام من داخل المستشفى تتصدر المشهد.. وهذه القصة

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ميرنا وليد - بيروت - إنتشرت عبر مواقع التواصل الإجتماعي صورة للممثل المصري الغائب عن الإعلام عادل إمام وهو على سرير المستشفى، ما أثار حالة من القلق بين الجمهور.
إلا أن الصورة المنتشرة ليست حقيقية، بل تم تعديلها بواسطة الذكاء الإصطناعي، كما أنها إنتشرت سابقاً عام 2024، وأعيد تداولها مؤخراً.
ورغم غيابه الطويل عن الساحة الفنية، لا يزال الزعيم عادل إمام حاضرًا في قلوب محبيه، إذ تصدّر اسمه مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، بعدما تداول روادها مجموعة من الصور والمقاطع القديمة لأعماله، معبّرين عن اشتياقهم الشديد لعودته إلى الشاشة.
وتحوّلت صفحات مواقع التواصل إلى منصات احتفاء وتقدير لمسيرة "الزعيم"، حيث عبّر العديد من المتابعين عن افتقادهم لروحه الكوميدية وأدائه الفريد الذي لطالما أضفى البهجة على قلوب الجماهير العربية على مدار عقود.
ورغم أن إمام لم يظهر في أي عمل فني جديد منذ سنوات، إلا أن أثره الفني لا يزال حاضرًا بقوة، وتحوّل غيابه إلى حالة من الحنين والوفاء بين الجمهور، الذي يطالبه بعودته ولو بظهور قصير يُعيد إليه ألق الشاشة.
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