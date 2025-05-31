تكريم للممثل ماجد المصري في العراق

ميرنا وليد - بيروت - نال الممثل المصري ماجد المصري جائزة أفضل ممثل عربي، خلال فعاليات مهرجان الهلال الذهبي في بغداد، تكريماً لدوره في مسلسل "إش إش"، الذي عرض في الموسم الرمضاني الماضي.
حضر الى المهرجان عدد كبير من نجوم الفن والإعلام وشارك المصري مع متابعيه عبر مواقع تبادل التواصل صورة للجائزة وووجه عبارات الشك لكل من رئيس المهرجان الإعلامي حيدر النعيمي والدكتور جبار جودي نقيب الفنانين العراقيين.
في مسلسل "إش إش" لعب ماجد المصري دور "رجب الجريتلي"، وهي شخصية لاقت إشادة واسعة من الجمهور والنقّاد.
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