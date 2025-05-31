ظهور الإبنة المخطوفة لزوجة جون لينون

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ميرنا وليد - بيروت - ظهرت كيوكو ابنة يوكو أونو زوجة المغني البريطاني جون لينون المفقودة منذ فترة طويلة لتروي كابوس اختطافها.
أمضت يوكو، البالغة من العمر 92 عامًا، عقودًا من الزمن في سعي دؤوب للم شملها مع إبنتها كيوكو، 61 عامًا، التي اختطفها زوجها الأول، أنتوني كوكس عام 1971. لم يلتقيا طيلة 23 عامًا. بعد أن اختطفها والدها كوكس، انضما إلى طائفة دينية تمنع أجهزة الاتصال بالعالم الخارجي ولم تكن تعلم أن والدتها تبحث عنها.
يذكر أن والد كيوكو قد إختطفها بعد زواج والدتها يوكو أونو من جون لينون وأمضى الإثنان سنوات في حالة فرار، وانضما في النهاية إلى طائفة دينية في ولاية أيوا تدعى زمالة الكلمة الحية.
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