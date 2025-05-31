نور حلو برزت في "كل شيء مسموح" وهذه أهدافها الفنية

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ميرنا وليد - بيروت - نور حلو فنانة لبنانية أميركية وهي مغنية وكاتبة أغاني وموسيقية.
وقد برزت مؤخراً في المسرحية الموسيقية "كل شيء مسموح" مع كارول سماحة وروي الخوري وفؤاد يمين مع مجموعة كبيرة من الممثلين والراقصين.
تنحدر نور من عائلة لها تاريخ طويل في الغناء والعزف على الآلات الموسيقية. درست صناعة الأفلام في الأكاديمية اللبنانية للفنون الجميلة في لبنان وقدمت عروضاً مع فرقتها الموسيقية في العديد من الفعاليات المحلية والدولية.
تتميز نور بمزج موسيقى البوب الغربية مع التأثيرات العربية وتهدف إلى فتح آفاق جديدة في المشهد الموسيقي العربي.
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