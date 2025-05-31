هذا رد إبنة توم كروز على فضح أسرار تتعلق بوالدها

ميرنا وليد - بيروت - تلقت سوري كروز إبنة الممثل الأميركي توم كروز عروضاً مغرية لنشر مذكرات تتضمن أسراراً عن والدها وصل بعضها الى مبلغ 5 ملايين دولار.

ويص الناشرون على كشف جوانب من شخصية وحياة ممثل من فئة الأعلى أجراً والأكثر جرأة بأدواره المحفوفة بالمخاطر. وقد فكروا بعنوان الكتاب مسبقاً Daddy Dearest. لكن سوري ليست مستعدة لمشاكة قصة حياته وحياة عائلتها وكشف صديق مقرب منها أنها لا تسعى وراء الشهرة وتريد نحت هويتها وفق معاييرها الخاصة.

يذكر ان سوري تقيم مع والدتها كاثي هولمز التي قررت حماية إبنتها بعد إنفصالها عن كروز منذ حوالي 10 سنوات.