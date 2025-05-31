شكرا لقرائتكم خبر عن طرح فيلم في عز الظهر بدور العرض يوم 16 يونيو المقبل والان مع تفاصيل الخبر

استقر القائمون على فيلم فى عز الظهر الذي يعد أولى بطولات الفنان العالمى المصرى مينا مسعود في السينما المصرية، على طرحه فى دور العرض السينمائى يوم 16 يونيو المقبل بعد سلسلة من التأجيلات استمرت أكثر من عامين، حيث انطلق تصوير الفيلم في فبراير من عام 2021 وتم الانتهاء من آخر مشاهده في عام 2022.



فيلم فى عز الظهر

فيلم فى عز الظهر يجمع مينا مسعود وإيمان العاصى، وتدور أحداثه في إطار أكشن تشويقى ويجسد مينا مسعود دور زعيم عصابة دولية، فيما تجسد إيمان العاصى شخصية شخصية "سانرا" والتى تعمل مع المافياويشارك في بطولة العمل شيرين رضا ومحمد علي رزق وجميلة عوض ومحمود حجازي وإيهاب فهمي ومحمد عز ومن تأليف كريم سرور وإخراج مرقس عادل.

يذكر أن مينا مسعود بدأ منذ فترة تصوير فيلم مصرى جديد يحمل اسم "عيسى" تأليف هيثم نبيل وإخراج رؤوف عبد العزيز، ويشارك في بطولته خالد الصاوى، رنا رئيس، محمود حجازى، سامى مغاورى وعدد آخر من الفنانين، وتوقف الفيلم بعد يومين تصوير ومن المقرر استكماله خلال الفترة المقبلة.

فيما قدمت إيمان العاصى آخر أعمالها، مسلسل "برغم القانون" الذى حقق نجاحاً كبيراً، وشارك فى بطولته هانى عادل، محمد القس، وليد فواز، جورى بكر، فرح يوسف، رحاب الجمل، فرح يوسف، عايدة رياض، إيهاب فهمى، محمد محمود عبد العزيز، جيسيكا حسام الدين ياسر عزت، نبيل على ماهر، بتول الحداد، ريهام محيى الدين وتأليف نجلاء الحدينى وإخراج شادى عبد السلام وإنتاج شركة فنون مصر للمنتجين ريمون مقار ومحمد عبد العزيز.