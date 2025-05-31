شكرا لقرائتكم خبر عن حمدي الميرغني ضيف شرف فيلم الست لما مع يسرا والان مع تفاصيل الخبر

يشارك الفنان حمدى الميرغنى كضيف شرف خلال أحداث فيلم الست لما للنجمة يسرا، والذى تم تصوير يومين في أحداثه الأسبوع قبل الماضي، ومن المقرر أن تصور يسرا أول مشاهدها في العمل يوم الثلاثاء المقبل في الزمالك على أن يتم استئناف الفيلم بعد إجازة عيد الأضحى المقبل.

فيلم الست لما من بطولة يسرا، ماجد المصري، درة، ياسمين رئيس، عمرو عبد الجليل محمود البزاوي، رانيا منصور، دنيا سامي، انتصار، مي حسن، وعدد من ضيوف الشرف وتدور أحداثه في اطار اجتماعي يطرح عدد من القضايا المرأة بشكل لايت، والفيلم من تأليف كيرو أيمن، ومحمد بدوي. وإخراج خالد أبوغريب، وإنتاج ندى، ورنا السبكي.

حمدى الميرغنى شارك فى دراما رمضان 2025 بمسلسل "للأذكياء فقط" من 15 حلقة، والعمل بطولة رنا رئيس، حمدي الميرغني، كريم عفيفي، محمودالبزاوي، دعاء حكم، ريم سامي، وعدد من ضيوف الشرف منهم إسماعيل فرغلي، والعمل فكرة محمد ناير، وسيناريو وحوار فيليمون وريمون وفادي صبحي، وإخراج محمد عبدالرحمن حماقي، وسيتم عرضه على منصة شاهد.

وكان آخر أعمال حمدى الميرغنى فى السينما، فيلم "أخي فوق الشجرة" الذي تم عرضه في يناير 2023، وهو من بطولة رامز جلال، نسرين طافش، تارا عماد، حمدي الميرغني، بيومي فؤاد، محمد ثروت، ويزو، إسلام إبراهيم، ياسمين رحمي، وائل العوني، ميريت عمر الحريري حمد فتحي أبو الريش، عبد الباسط حمودة بشخصيته الحقيقية، ومن تأليف لؤي السيد، وإخراج محمود كريم.



حمدى الميرغنى من كواليس تحضير فيلم الست لما