شكرا لقرائتكم خبر عن علي الحجار يحيي حفلاً بساقية الصاوي.. 25 يونيو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحيي الفنان علي الحجار حفلاً غنائيًا، بقاعة النهر بساقية الصاوي، وذلك يوم الأربعاء الموافق 25 يونيو، في تمام الساعة التاسعة مساءً، ومن المفترض أن يقدم الحجار بعض من أغانيه الذي يعشقها جمهوره.

وكان قد شارك الفنان علي الحجار مؤخرًا، في مسرحية "مش روميو وجوليت" على المسرح القومي، من إخراج المخرج الكبير عصام السيد، وتشهد المسرحية "مش روميو وجوليت"، عودة المطرب علي الحجار، إلى عالم المسرح، بعد غياب كبير، كما تشهد عودة الفنانة رانيا فريد شوقي لمسرح القطاع العام.

مسرحية "مش روميو وجوليت" من بطولة على الحجار ورانيا فريد شوقي، ميدو عادل، وعزت زين، ودنيا النشار، وطه خليفة، وآسر علي، وطارق راغب، وأميرة أحمد مطربة دار الأوبرا.

مسرحية "مش روميو وجوليت" من إخراج عصام السيد، وتولى المؤلف الموسيقي أحمد شعتوت، التلحين والتوزيع، واستعراضات شيرين حجازي، وديكور محمد الغرباوي، وجرافيك محمد عبدالرازق، وإضاءة ياسر شعلان.

