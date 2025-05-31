شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد حلمي ومنى زكي وعمرو يوسف وكندة علوش في زفاف أمينة خليل.. صور جديدة والان مع تفاصيل الخبر

حرصت كل من لبلبة و أحمد حلمي ومنى زكي وعمرو يوسف وكندة علوش واحمد السعدني والإعلامية لميس الحديدي وجميلة عوض على حضور حفل زفاف الفنانة أمينة خليل على المصور أحمد زعتر.

وكانت خطفت النجمة أمينة خليل الأنظار خلال مشاركتها في فعاليات مهرجان كان السينمائي الدولي، حيث ظهرت بمجموعة من الإطلالات التي جمعت بين الرقي والأناقة، مؤكدة مكانتها كأيقونة للموضة وهو أمر ليس جديدا عليها في الظهور به على السجادة الحمراء في المهرجانات والمحافل الفنية والسينمائية.

حضرت النجمة أمينة خليل على السجادة الحمراء في افتتاح مهرجان كان السينمائي، وظهرت خلال بفستان وردي فاخر بطبقات من الريش الناعم، واعتمدت مكياجاً ناعماً وتسريحة شعر مشدودة أظهرت ملامحها الجذابة.

