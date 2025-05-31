شكرا لقرائتكم خبر عن علاء عبد السلام رئيس الأوبرا يتلقى عزاء والده بمسجد الشرطة بصلاح سالم اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتلقى الدكتور علاء عبد السلام رئيس دار الأوبرا المصرية، العزاء في والده، اليوم السبت، بمسجد الشرطة بطريق صلاح سالم، وذلك بعد رحيله صباح أول أمس الخميس وشيعت جنازته من مسجد السيدة نفيسة ودفن جثمانه بمقابر الخيالة.

ونعى الفنانون وجميع العاملين بدار الأوبرا المصرية، ببالغ الحزن والأسى، والد الدكتور علاء عبد السلام، رئيس دار الأوبرا المصرية، الذي وافته المنية اليوم الخميس، وتقدموا بخالص التعازي إليه، سائلين الله أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته، وأن يلهم ذويه الصبر والسلوان.

في جانب آخر، تستعد دار الأوبرا المصرية، ضمن جهود ها لإثراء الحركة الفنية وتقديم أمسيات تليق بجمهور الفن برئاسة الدكتور علاء عبد السلام، لشهر يونيو المقبل ببرنامج حافل يضم نخبة من نجوم الفن والغناء، بالاضافة لنجوم ومبدعى دار الأوبرا المصرية.

وتتصدر النجمة مي فاروق المشهد يوم 1 يونيو بحفل غنائي تقدم خلاله باقة من أغاني الزمن الجميل وأحدث إصداراتها، برفقة الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو مصطفى حلمي في المسرح الكبير.

ويستضيف المسرح الكبير للموسيقار الكبير عمر خيرت يومي 24 و25 يونيو، حيث يقدم أبرز أعماله الخالدة مثل "صابر يا عم صابر"، "ليلة القبض على فاطمة"، و"ضمير أبلة حكمت"، في حفلين ينتظرهما عشاق الموسيقى الأصيلة.

ويختتم النجم مدحت صالح فعاليات الشهر يوم 27 يونيو بحفل يقدم فيه مزيجًا من أغانيه الشهيرة والجديدة، بمصاحبة الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو أحمد عامر.