شكرا لقرائتكم خبر عن علي البيلي بطل مسلسل "لام شمسية" يحضر حفل زفاف أمينة خليل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حضر الطفل على البيلى حفل زفاف الفنانة أمينة خليل على المصور أحمد زعتر، وكان قد شارك علي فى مسلسل لام شمسية بطولة أمينة خليل وحقق نجاح كبير فى موسم رمضان الماضى.



امينة خليل وعلى البيلى



أمينة خليل وعلى البيلي

كما حرصت كل من الفنانة يسرا ونجلاء بدر على حضور حفل زفاف الفنانة أمينة خليل على المصور أحمد زعتر.



وكانت خطفت النجمة أمينة خليل الأنظار خلال مشاركتها في فعاليات مهرجان كان السينمائي الدولي، حيث ظهرت بمجموعة من الإطلالات التي جمعت بين الرقي والأناقة، مؤكدة مكانتها كأيقونة للموضة وهو أمر ليس جديدا عليها في الظهور به على السجادة الحمراء في المهرجانات والمحافل الفنية والسينمائية.

حضرت النجمة أمينة خليل على السجادة الحمراء في افتتاح مهرجان كان السينمائي، وظهرت خلال بفستان وردي فاخر بطبقات من الريش الناعم، واعتمدت مكياجاً ناعماً وتسريحة شعر مشدودة أظهرت ملامحها الجذابة.

