شكرا لقرائتكم خبر عن محمود الحسيني يعود بعد غياب بأغنية "ناس للبيع" مع أحمد الحصري ويطرحها قريبًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهى المطرب الشعبي محمود الحسينى من تسجيل أغنية تحمل اسم "ناس للبيع" وهى من كلمات محمود شاهين وألحان وتوزيع شريف اسماعيل ويشاركه الغناء المطرب أحمد الحصرى، وتمثل عودة قوية للحسينى بعد فترة غياب، ومن المقرر طرحها خلال الفترة المقبلة، وننشر صور من كواليس الأغنية.



محمود الحسينى وأحمد الحصري



محمود الحسينى وأحمد الحصرى وشريف إسماعيل

وكانت آخر أغانى المطرب محمود الحسينى أغنية دنيا الوجع وتقول كلمات الأغنية: كل ما أقول هفرح من نفسي تحصل ميت حاجة تبكيني والأيام بتسد في نفسي والدنيا بتضيق في عيني جاية عليا الدنيا وحاطة وبترميني في أي محطة نفسي تبطل بخل شوية وتحن عليا وتديني مركبي واقف مش بيعدي والموج بيجيبني وبيودي حاطة عليا ومش سيباني خفي الضرب شوية وهدي مش لاقي لا أحزانك حل قلبي خلاص من ظلمك مل انا علي طول في الدنيا لوحدي ارحموا عزيزا قوما ذل.

وتحدث مؤخرًا محمود الحسينى في لقاء له عن أفضل المطربين المفضلين، وقال الحسيني: "أنا بحب أسمع الأغاني القديمة كلها، زي أم كلثوم، وعبد الحليم حافظ".

وعن سر اختفاء الحسيني لسنوات طويلة قال: "مريت بحادث في 2011 وعملت ركود ذهني، فقدان ذاكرة متراجع لخمس سنوات، ولما فوقت لقيت الراب والتراب ظهر في مصر".

