بعد احتفالها بزفافها.. هذه أبرز تصريحات أمينة خليل عن الزواج

من نفي شائعة الارتباط إلى حفل زفاف مفاجىء!

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أمينة خليل تحتفل بليلة حنتها - الصورة من خاصية القصص القصيرة بحساب جميلة عوض على إنستغرام

هذه مواصفات فتى أحلام أمينة خليل!

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نجوم الفن يشاركون أمينة خليل فرحتها بزفافها

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إطلالة ساحرة لأمينة خليل بحفل زفافها

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 31 مايو 2025 01:19 صباحاً - في مفاجأة أسعدت جمهورها، احتفلت النجمةاليوم الموافق الجمعة 30 مايو بزفافها على المصور أحمد زعتر، إذ امتنعت عن إعلان خطوبتهما التي تمت قبل عدة أشهر، ونفت مرارًا الشائعات التي تحدثت عن اقتراب موعد زفافها.وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مجموعة من الفيديوهات والصور من حفل كتب الكتاب، حيث ظهرت أمينة بإطلالة أنيقة وجذابة، خطفت الأنظار بفستانها الأبيض الراقي.تصدرت النجمةخلال الأيام القليلة الماضية ترند مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بعد تردد شائعات ارتباطها بالمصور أحمد زعتر، وذلك بعد ظهورهما معًا والتقاطه لها عددًا من الصور على السجادة الحمراء، وذلك خلال حضورهما فعاليات الدورة الـ 78 لـ2025.الأمر الذي جعلتخرج عن صمتها وردت على شائعات ارتباطها من خلال لقائها مع موقع "سينماتك" حيث قالت : "أنا دائمًا حريصة جدًا على أن أجعل حياتي الشخصية خاصة جدًا، وأنا اخترت أبقى ممثلة ورحت للشهرة بنفسي، ولكن هناك أشخاص آخرون لم يختاروا ذلك، ولا يصح أن يدفعوا ثمن اختيارهم إن أنا في حياتهم، ودائماً أحب إعطاءهم احترامهم، ولا أحب أن أتحدث عن هذه الأمور في التليفزيون".وأضافت: "طبيعي إن الناس تكون مهتمة وعندها فضول تعرف الحاجات دي، وأنا لما أحب أتكلم أكيد هبقى عايزة أشارك كل الميديا، ولما أحس إني عايزة أتكلم هسعدكم وأفرحكم معايا. الصبر بس".وكان هذا التصريح بالقرب من موعد زفافها؛ لتفاجىء أمينة بعد هذه التصريحات بأيام قليلة باحتفالها بـ "ليلة حنتها" وسط أجواء عائلية وأصدقاء مقربين من الوسط الفني، ورغم عدم إعلان "أمينة" عن هذا الأمر ولكن الفنانةكشفت عن الخبر، بعدما شاركت صورة تجمعها بـ أمينة خليل، على حسابها بموقع "إنستغرام"، وعلَّقت عليها قائلة: "مينمين هي العروسة.. ليلة الحنة".اطلعوا على بعد إعلان زواجها.. من هو أحمد زعتر زوج أمينة خليل؟وكانت النجمةقد كشفت في لقاء سابق عن مواصفات فتى أحلامها، وذلك خلال لقائها مع الإعلامية إنجي علي في حلقة من برنامج "أسرار النجوم"، الذي يتم بثه على إذاعة نجوم FM، وأجابت عن المواصفات التي تحب أن تراها في فتى أحلامها؛ قائلة: "أنا طموحة وأحب أن يكون الشخص الذي سوف أرتبط به طموحاً أيضاً بشكل قوي، ويكون ذكياً كفاية لتحقيق طموحاته وأهدافه، وأنا كنت أوقات أخجل من شغلي لكيلا يشعر شريكي إني أحسن منه وبدأت تصبح هذه مشكلة عندي، ولكني وصلت لقناعة إني لازم أكون فخورة بما أقدمه ومفيش حد يستاهل أعمل كده عشانه".وشددتعلى أنها لا بد أن تكون واثقة من نفسها، وأن الشخص الذي سيحبها بجد وتكون علاقتهما صالحة، سيحبها بكل ما فيها ويحب نجاحها ويسعد به. مضيفةً، أن الشخص الذى يريد الارتباط بها، لا بد أن يكون واثقاً بدرجة كافية أن نجاحها لن يهزه، ويكون فخوراً بها والعكس صحيح. مؤكدةً على أنه إذا جاء أحدٌ وخيّرها بين التمثيل وبينه، ستختار التمثيل من دون تردد.وقد حرص على حضور حفل زفافعدد من نجوم الفن أبرزهم، كندة علوش، درة وزوجها المهندس هاني سعد، الإعلامية لميس الحديدي، لبلبة، منى زكي، أحمد حلمي، بالإضافة إلى نجلاء بدر، إنجي المقدم، هالة صدقي وآخرين؛ وقد دخلت العروس وهي ممسكة بيد والدها، في مشهد مؤثر ووسط فرحة عارمة من قبل الحضور.في أجواء تغمرها السعادة والضحكات، أطلق العريس أحمد زعتر دعابة عفوية خلال عقد قرانه على النجمة أمينة خليل، حيث قال الشيخ خالد الجندي مداعبًا العريس أثناء عقد القران: "ومش هعمل في نفسي كدا تاني"، ليردد وراءه العريس نفس الجملة؛ والتي كانت كفيلة بإشعال موجة من الضحك بين الحضور وإضفاء لمسة مرحة على المناسبة المميزة.وقد أطلتبإطلالة ساحرة، مرتدية فستاناً أنيقاً مطرز من عند منطقة الصدر ومن الأسفل، ومزود بذيل طويل من توقيع دار الأزياء ميزون يحيى، كما اعتمدت مكياجاً ناعماً أظهر رقة وجمال ملامحها معتمدة تسريحة الكعكة البسيطة وطرحة زفاف طويلة ممتدة إلى الأرض.وظهر المصور أحمد زعتر ببدلة زفاف رسمية أنيقة تجمع بين الأبيض والأسود؛ وظهرا الثنائي في خلفية رائعة وسط الطبيعة.الزفاف جاء وسط أجواء عائلية دافئة، وحرص الثنائي على إبقاء تفاصيل الحفل خاصة، ما أضاف لمسة رومانسية إلى الحدث الذي سرعان ما تصدر مواقع التواصل الاجتماعي.يذكر أن بدأتالفنانةوالمصور أحمد زعتر منذ عام ونصف، تحديدًا في شهر نوفمبر عام 2023، بعدما خضعت أمينة خليل لعدة جلسات تصويرية من تصويره قبل ارتباطهما.يمكنكم قراءة أمينة خليل في 2025.. زواج مُنتظر بعد نجاح في الدراما وتكريم في كانلمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».