أبرز حضور زفاف أمينة خليل.. ولقطة طريفة من الشيخ خالد الجندي أثناء عقد القران

نجوم الفن يشاركون أمينة خليل فرحتها بزفافها

درة وزوجها هاني سعد ويسرا وكندة علوش ولميس الحديدي من حفل زفاف أمينة خليل - الصورة من حساب درة على إنستغرام

درة وزوجها هاني سعد ولبلبة وأحمد حلمي من زفاف أمينة خليل - الصورة من حساب درة على إنستغرام

الشيخ خالد الجندي أثناء عقد قران أمينة خليل وأحمد زعتر - الصورة من حساب درة على إنستغرام



الشيخ خالد الجندي في لقطة طريفة

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احتفال أمينة خليل بـ "ليلة حنتها"

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 31 مايو 2025 01:19 صباحاً - في مفاجأة أسعدت جمهورها، احتفلت النجمةاليوم بزفافها على المصور أحمد زعتر، حيث كشفت مصورة الزفاف لميس مجدي عن الصور الأولى من الحفل.وأطلتبإطلالة ساحرة، مرتدية فستاناً أنيقاً مطرزاً من عند منطقة الصدر ومن الأسفل، ومزود بذيل طويل من توقيع دار الأزياء ميزون يحيى، كما اعتمدت مكياجاً ناعماً أظهر رقة وجمال ملامحها معتمدة تسريحة الكعكة البسيطة وطرحة زفاف طويلة ممتدة إلى الأرض.وظهر المصور أحمد زعتر ببدلة زفاف رسمية أنيقة تجمع بين الأبيض والأسود؛ وظهر الثنائي في خلفية رائعة وسط الطبيعة.وقد حرص على حضور حفل زفاف أمينة خليل عدد من نجوم الفن أبرزهم، كندة علوش، درة وزوجها المهندس هاني سعد، الإعلامية لميس الحديدي، لبلبة، أحمد حلمي، وآخرون.وقد دخلت العروس وهي ممسكة بيد والدها، في مشهد مؤثر ووسط فرحة عارمة من قبل الحضور.وقد حرص على كتابة عقد قران أمينة خليل والمصور أحمد زعتر؛ الشيخ خالد الجندي، وفي لقطة طريفة داعب من خلالها العريس قائلًا : "ومش هعمل في نفسي كدا تاني"، ليردد وراءه العريس نفس الجملة، مع ضحكات الحضور.في خطوة مفاجئة أيضًا كانت الفنانةقد فاجأت جمهورها ومحبيها بالاحتفال بمراسم زفافها، حيث أقامت يوم الأحد الماضي الموافق 25 مايو حفل "ليلة حنتها" وسط أجواء عائلية وأصدقاء مقربين من الوسط الفنيوشاركت الفنانة جميلة عوض من خلال خاصية القصص القصيرة بحسابها الشخصي على موقع الصور والفيديوهات "إنستغرام"، صورة جمعتها بالنجمة أمينة خليل من ليلة حنتها؛ وعلقت عليها قائلة :" مينمين هي العروسة.. ليلة الحنة"، في إشارة إلى أمينة خليل، دون الكشف عن أي تفاصيل إضافية حول المناسبة.وقد ظهرت أمينة في الصورة بإطلالة بسيطة، حيث ارتدت فستاناً أبيض قصيراً من الساتان، وتركت شعرها منسدلًا على كتفيها مع اعتماد مكياج ناعم أبرز رقة وجمال ملامحها..وقد أثارت الصورة فضول متابعيها ومحبيها ورواد مواقع التواصل الاجتماعي، حيث أن النجمة أمينة خليل لم تفصح عن موعد الزفاف أو هوية العريس.يمكنكم قراءة بعد إعلان زواجها.. من هو أحمد زعتر زوج أمينة خليل؟لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».