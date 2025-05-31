الرئيس جوزيف عون والسيدة الأولى في زيارة روحية إلى مزار سيدة لبنان

ميرنا وليد - بيروت - بمناسبة الشهر المريمي، قام فخامة رئيس الجمهورية اللبنانية العماد جوزيف عون بزيارة إلى مزار سيدة لبنان في حريصا، ترافقه اللبنانية الأولى السيدة نعمت عون وعدد من أفراد العائلة، وكان في استقبالهم رئيس المزار الأب فادي تابت وجمهور من الكهنة، حيث جال الرئيس في الكنائس، وأضاء الشموع، وشارك في لحظات صلاة وتأمل.

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الزيارة اتّسمت بأجواء ودية لافتة، إذ اقترب عدد من الزوّار من فخامته والسيدة الأولى لالتقاط صور تذكارية، فكان تجاوبه عفويًا ومليئًا بالتواضع والابتسامة، وفي ختام الجولة، قدّم الأب تابت للرئيس وعقيلته أيقونة "سيدة الأرز"، التي صممها الفنان ربيع صوما خصيصًا للكنيسة الجديدة، والمقرر تدشين مذبحها في 17 حزيران المقبل برعاية غبطة البطريرك مار بشارة بطرس الراعي.