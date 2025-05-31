شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد أغنية تامر حسنى الجديدة "حبيبى تقلان".. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرح النجم تامر حسني أحدث أغانيه بعنوان "حبيبي تقلان" بمشاركة الموزع على فتح الله، على موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب، وتعتبر من ضمن ألبومه الجديد المقرر طرحه الفترة المقبلة.

ويعرض حاليا للفنان تامر حسنى فيلم ريستارت وتدور أحداثه حول محمد مهندس ويعمل فني هواتف بسيط، يحلم بالزواج من عفاف، مؤثرة صغيرة على السوشيال ميديا، لكن عندما يقف المال عائقًا في طريقهما، يتعاونان مع عائلتهما الكوميدية بحثا عن الشهرة عبر الإنترنت، وبمساعدة "الجوكر"، وكيل رقمي مريب، يحققان نجاحًا كبيراً، لكن مع تدفق الشهرة والثروة، تفقد العائلة القيم والمبادئ التي كانت تجمعها.



فيلم ريستارت بطولة تامر حسنى، هنا الزاهد، محمد ثروت، باسم سمرة، عصام السقا، ميمي جمال، أحمد عزيز، أحمد على وعدد من ضيوف الشرف على رأسهم إلهام شاهين، محمد رجب، شيماء سيف، رانيا منصور، توانا الجوهري، ولاعب نادى الزمالك السابق أحمد حسام ميدو والفيلم من تأليف أيمن بهجت قمر وإخراج سارة وفيق.

