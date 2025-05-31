شكرا لقرائتكم خبر عن بعد اعتذار آية سماحة للفنانة مشيرة إسماعيل.. تعرف على القصة الكاملة للأزمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مبادرة صلح واعتذار حدث بين الفنانة مشيرة إسماعيل وآية سماحة بعد وجود خلافات بينهما بعد تصريحات مثيرة أدلت بها مشيرة في أحد البرامج التليفزيونية، تحدثت خلالها عن معاناتها مع تحويل الدور الأرضي من العقار الذي تسكن فيه بحي مصر الجديدة إلى ما وصفته بـ"مستشفى للكلاب".

تعود الأزمة بينهم عندما أكدت الفنانة مشيرة إسماعيل أنها تقيم في نفس العقار منذ أكثر من 42 عامًا، وأن سكان العمارة فوجئوا منذ فترة بقيام أحد الأشخاص بتأجير الدور الأرضي وتحويله إلى عيادة بيطرية، رغم أن العقار مخصص للسكن فقط، وليس لأي أغراض تجارية.

وأضافت: "الكلاب اللي في المكان حجمها غير طبيعي، الكلب قد البقرة الصغيرة"، موضحة أنها حاولت التواصل مع الجهات المعنية، من رئاسة مجلس الوزراء إلى محافظة القاهرة وحي مصر الجديدة، ولكن لم تجد استجابة حتى الآن.

وتابعت: "إحنا في زمن الانضباط، ومينفعش حد يطغى على حقوق غيره".

وهاجمت الفنانة آية سماحة تصرف مشيرة إسماعيل، معتبرة أن العيادة مرخصة، وأن إغلاقها بهذا الشكل يعرض حياة الحيوانات للخطر، وكتبت على حسابها: "عندي سؤال بناءً على الأخبار المنتشرة هي مين مشيرة إسماعيل دي في الحياة عشان تبلغ عن عيادة بيطرية والعيادة تتشمع بالحيوانات اللي جواها والعيادة مرخصة وورقها سليم؟.



مشيرة اسماعيل واية سماحة



وأضافت آية سماحة في منشورها: "اللي أهم من كده إن فيها حيوانات ومش مهم الحيوانات تموت.. المهم «مشيرة» متزعلش مش هى دي المعتزلة المحجبة المتدينة؟، ولا الأخبار دي على واحدة تانية؟".



وبعدها وجهت الفنانة آية سماحة اعتذارًا رسميًا للنجمة الكبيرة مشيرة إسماعيل، على خلفية الأزمة الأخيرة المتعلقة بـ إغلاق عيادة بيطرية، والتى أثارت جدلًا واسعًا وتصدرت منصات التواصل الاجتماعى.



ونشرت آية سماحة منشورًا عبر حسابها الرسمى على فيس بوك، قالت فيه: "أعتذر للفنانة الكبيرة مشيرة إسماعيل عن هجومى المندفع بشكل متهور وغير مناسب.. أحترم وأقدر تاريخها الفنى العريق، ولم يكن قصدى الإساءة إليها بأى شكل".

كما حضرت الفنانة آية سماحة تحقيقات نقابة المهن التمثيلية فى واقعة التطاول على الفنانة القديرة مشيرة إسماعيل، وأقرت آية سماحة بأنها أخطأت فى حق الفنانة مشيرة إسماعيل، وأنها تحت أمر النقابة فى أى قرار.



أشرف زكى ومشيرة اسماعيل وكريم فهمى واية سماحة

وحرصت الفنانة آية سماحة على زيارة الفنانة الكبيرة مشيرة إسماعيل في منزلها، لتقديم اعتذارها الشخصي عمّا بدر منها، مؤكدة تقديرها واحترامها الكبير لتاريخ مشيرة إسماعيل الفني والإنساني.

وقابلت الفنانة القديرة مشيرة إسماعيل هذه اللفتة بصدر رحب، وقبلت الاعتذار بكل رقي ومحبة يعكسان مكانتها الكبيرة في قلوب الجميع مؤكدة أن المحبة والاحترام بين الزملاء هي الأساس، وذلك بمبادرة من الدكتور أشرف زكى نقيب المهن التمثيلية لـ لم الشمل وحضور الفنان كريم فهمى كصديق مقرب للفنانة مشيرة إسماعيل.