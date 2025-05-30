شكرا لقرائتكم خبر عن عرض فيلم "الوصية" عن الشيخ محمد رفعت في ساقية الصاوي.. الأحد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعرض ساقية الصاوي فى الساعة السابعة مساء الأحد 1 يونيو المقبل بقاعة "الحكمة" فيلم (الوصية)، الذي يروي قصة حياة الشيخ محمد رفعت، ويكشف أسرارًا جديدة فيها لأول مرة.

الفيلم هو دراما وثائقية من إنتاج "ميدياتوبيا"، وتم عرضه على قناة سكاي نيوز العربية خلال شهر رمضان الماضي.

يقدم الفيلم قصة حياة شيخ المقرئين، على لسان الابن الروحي لزكريا باشا مهران، أحد مؤسسي بنك مصر، الذي قام بتسجيل تلاوات الشيخ رفعت المعروفة في ثلاثينات وأربعينات القرن الماضي، كما يكشف الفيلم (الذي تبلغ مدته 30 دقيقة) عن العثور على تراث جديد يتمثل في 100 اسطوانة نادرة لم تسمع من قبل للشيخ رفعت، ويتم ترميمها الآن في مدينة الإنتاج الإعلامي.

تعقب الفيلم ندوة لمناقشته بمشاركة الناقد السينمائي طارق الشناوي، والدكتور محمد سعيد محفوظ مؤلف الفيلم ومخرجه، إلى جانب أبطال الفيلم الفنانين محمد فهيم، أماني محفوظ، زينب مبارك، محمد فوزي الريس، يحي علاء، هبة محمد، الموسيقار د. محمد حسني، وغيرهم.

أزياء الفيلم من تصميم ريم العدل، وقام بعمل مكياچ الشيخ محمد رفعت والشخصيات التاريخية الفنان عمرو عبد الله.

كما يشارك في الاحتفالية كل من الحاجة هناء رفعت حفيدة الشيخ رفعت، والأستاذ صفوت عكاشة راعي تراث الشيخ الراحل.