شكرا لقرائتكم خبر عن طه دسوقي: العمل مع أحمد مالك ممتع وأتمنى تكراره والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عبّر الفنان طه دسوقي خلال تصريح خاص لـ"الخليج 365" عن سعادته البالغة بالجائزة الذي حصل عليها من كأس إنرجي للدراما، مؤكدًا أن لحظة التقدير كانت مميزة للغاية بالنسبة له، لا سيما أنها جاءت من الجمهور، ما اعتبره دلالة قوية على نجاح العمل الذي شارك فيه.

وعن نجاح مسلسل أولاد الشمس قال: لا أحد يمكنه التنبؤ بنجاح عمل فني أو فشله، فكل الأمور بيد الله، ولكن ما أستطيع قوله هو أن جميع المشاركين في العمل كانوا في قمة التركيز، وكان هناك تعاون جميل وروح جماعية واضحة انعكست على نجاح المسلسل.

وتابع: العمل مع الفنان أحمد مالك ممتع للغاية، فهو ممثل موهوب، وشاطر جدًا، ويمتلك خبرة كبيرة، وأحب أن أعمل معه دائمًا لأنه يضيف الكثير إلى أي عمل يشارك فيه.

وفي سياق آخر، تطرق دسوقي إلى مشاركته في مبادرة " أسرتي قوتي" لذوي الهمم حيث قال سعيد بتلك المشاركة خاصة أنها كانت أمام السيدة إنتصار السيسي، وكان الهدف منها تكريم الأسر التي تحتضن حالات من ذوي االهمم، وكانت رسالة رائعة ومؤثرة، لأن التحدي لا يقتصر فقط على ذوي الإعاقة، بل يشمل عائلاتهم أيضًا، فهم من يتحملون المسؤولية الكبرى في تقديم الرعاية والاحتواء.

ويعد آخر أعمال الفنان طه دسوقي مسلسل أولاد الشمس بطولة أحمد مالك ، محمود حميدة، معتز هشام، مريم الجندى، فرح يوسف، فليكس، جلا هشام، وعدد آخر من الفنانين، وهو من تأليف مهاب طارق، وإخراج شادي عبد السلام، وإنتاج شركة United Studios.