إياد نصار يحكي عن أجمل المشاهد في فيلم المشروع X وتعاونه مع كريم عبد العزيز

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 30 مايو 2025 07:20 مساءً - في ظل النجاح الكبير الذي يحققه فيلم "المشروع X" وتحقيقه أعلى الإيرادات منذ طرحه في دور العرض المصرية، حيث تم طرحه مبكرًا يوم 21 مايو الحالي قبل موسم عيد الأضحى المبارك، والمقرر طرحه يوم 5 يونيو المقبل في صالات السينما بالدول العربية، كشف النجم إياد نصار أحد أبطال العمل، عن أجمل المشاهد في الفيلم، كما تحدث عن كواليس تعاونه مع النجم كريم عبد العزيز.

إياد نصار عن فيلم "المشروع X": حسيت نفسي توم هانكس

تحدث النجم إياد نصار لموقع "عرب وود" عن أجمل المشاهد والتفاصيل في فيلم "المشروع X"، كما تحدث عن كواليس العمل مع النجم كريم عبد العزيز، قائلًا : "هو فيلم تجربته سينمائية، وأثناء تصويري بداخل الفاتيكان شعرت كأنني توم هانكس".

وأكمل نصار :"هو مغامرة وفيلم أكشن وممتع بصريًا وعلى مستوى الحكاية والأداء، وأكثر شيء استهلك الكثير مني جهدًا هو الغطس تحت الماء وأنا لا أجيد السباحة، فالتجربة بالنسبة لي كانت مميزة جدًا".

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هذا رأي إياد نصار في كريم عبد العزيز!

كما كشف إياد نصار عن رأيه وكواليس التعاون مع النجم كريم عبد العزيز قائلًا : "كريم هو نجم وإشارة ثقة في الفيلم، اشتغلنا مع بعض في أكثر من عمل وكل مرة بشعر وكأنه بيمثل لأول مرة في حياته، وهذا ما جعله كريم عبد العزيز".

أطلعوا على بعد العرض الخاص للمشروع x.. كريم عبد العزيز وبيتر ميمي ثنائي نجاح في السينما والدراما

فيلم "المشروع X" .. وأحدث التقنيات

وخلال أحداث فيلم "المشروع X" يُعاني كريم عبد العزيز، والذي يُجسد شخصية عالم آثار يُدعى "يوسف الجمال"، من اضطرابات نفسية، فيما يكتشف أسرارًا قديمة مرتبطة بالحضارة، قد تُغير مصادر الطاقة في العالم كله، الأمر الذي يُغير حياته رأسًا على عقب، ويُصبح هدفًا لإحدى المنظمات الدولية الغامضة، التي تسعى لاستهدافه، حتى لا يضر بمصالحها.

وتسعى تلك المنظمة الغامضة، لاستهداف كريم عبد العزيز، خلال أحداث الفيلم لقتله، قبل أنّ يُزيح الستار عن الأسرار التي اكتشفها، وأنّ تظل سرًا مدفونًا، ليعيش حالة من المطاردات الكثيرة، فمن ينتصر على الآخر؟

عرض "المشروع X" بـ4 تقنيات

فيلم "المشروع X" يُعد أحد أضخم الإنتاجات في تاريخ السينما المصرية والعربية، حيث تم تصويره في خمس دول هي: مصر، الفاتيكان، إيطاليا، تركيا، والسلفادور، إضافة إلى مدينة الجونة الساحلية المصرية، ويتميز باستخدامه لأحدث تقنيات العرض السينمائي العالمية، مثل IMAX، 4DX، Dolby Atmos، وScreenX، ليمنح الجمهور تجربة بصرية وصوتية غير مسبوقة في العالم العربي.

قصة وأبطال فيلم "المشروع X"

فيلم "المشروع X" يأتي من بطولة: كريم عبد العزيز، ياسمين صبري، إياد نصار، أحمد غزي، مريم الجندي، عصام السقا، إلى جانب مشاركة عدد من الفنانين كضيوف شرف خلال مشهد أو مشهدين، أبرزهم هنا الزاهد، ماجد الكدواني، كريم محمود عبدالعزيز، مصطفى غريب، فدوى عابد، والفيلم قصة وإخراج بيتر ميمي وشارك في التأليف أحمد حسني وإنتاج تامر مرسي.

تدور أحداث فيلم "المشروع X" في إطار من الإثارة والتشويق الذي يتخلله بعض مشاكل الأكشن، حول يوسف الجمال عالم المصريات الذي يخوض رحلة موت بصحبة فريقه من مصر للفاتيكان لأمريكا اللاتينية للبحر المفتوح، بهدف إثبات نظرية غريبة تتمثل في اكتشاف سر بناء الهرم الأكبر، فهل يستطيع الوصول إلى هذا السر والتغلب على العقبات التى سيواجهها في رحلته؟

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يمكنكم قراءة بالتزامن مع أول أيام عرضه.. كريم عبد العزيز يكشف عن أصعب المشاهد في المشروع X

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